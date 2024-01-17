駐台使節夫人逛南門市場 直呼和101一樣有人氣

農曆新年將至，重新開張的南門市場迎接第一個新年，北市府邀請駐台使節夫人參訪，並且採購年貨，當中，新任日本駐台代表片山和之的夫人、片山優香里是十足的好奇寶寶，不時向老闆發問。她說，去年11月帶了三位日本朋友前來逛南門市場，大家都非常喜歡，直呼這裡是新的熱門景點，和101一樣有人氣。

台北市場處帶著30多位駐台使節夫人赴南門市場逛街，並由南門市場自治會長王銓國導覽，從地下一樓的溫體豬肉、新鮮漁貨、蔬果攤、甜點店，到一樓的南北雜貨、年糕、饅頭等，最後再到二樓品嚐傳統佳餚美食。

過程中，當然要介紹起改建後新市場導入的各項支付方式。不只是單純逛街購物，特別是台灣農漁產，使節夫人們各個眼睛為之一亮，詢問溫體豬肉的處理及載運、農產品的名稱等，深入了解台灣在地的飲食文化。

逛到了春聯紅包攤位，喜氣洋洋大紅色吸引使節夫人們停下腳步，各個手拿一包，增添過節的氣氛。來台灣剛滿三個月的片山優香里對於台灣所有事物充滿好奇，她滿是期待二月的農曆過節，「因為還不曾體驗過台灣農曆年節，非常想要看遍所有樣貌。」

片山優香里說，在日本過年，傳統都會吃麻糬，所以也想在台灣過年時，吃吃看在地的年糕。尤其是南門市場，不同於日本傳統市場販售魚肉、蔬果之外，還有很多包子、饅頭、年糕等食物，樓上還有各式雜貨。

「超級喜愛南門市場！」片山優香里真誠地說，因為在日本已經鮮少有類似的傳統市場，所以來台灣短短三個月，就已經來了三次，直呼，這一定是能和101相比的熱門景點。