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新北泰山部分地區1月20日降壓停水 近7千戶受影響

中央社／ 新北17日電

新北市政府水利局今天表示，受到台灣自來水公司施工影響，1月20日0時起至下午4時止，泰水區部分地區將進行自來水降壓及停水共16小時，約有6957戶將受影響。

水利局發布新布新聞稿指出，台水公司辦理「配合塭仔圳第1-1區重劃區泰山全興路900mm臨遷2階段工程」，將進行計畫性停水，第1階段訂於1月20日0時起至下午4時止，進行自來水降壓及停水，籲請民眾儲水備用。

水利局表示，停水及降壓供水區域為同榮里（公園路51號至97號）、義學里（中華街12號至26號）、明志里（應化街1號至32號）、貴子里（工專路51號至84號） 以上均含周邊巷弄，約有6957戶將受影響。

水利局指出，已促台水公司盡速完工復水，減少停水時間，並設置4處臨時供水站，分別是公園路33號對面（同榮國小斜對面）、中華街26號旁、泰林路二段476號（台北花園前）、工專路61號前。民眾停水期間若有需要，可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。

停水

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