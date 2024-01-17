快訊

親人過世遺留這筆退休金常被家屬遺忘 為何超過10年就一筆勾銷？

「韓昌配」出戰立法院正副院長？ 黃國昌臉書發文表態了

傳北韓火車「電力不足」七節車廂墜山谷釀400死 遺體多到成立處理工作小組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

議員轟把市府當財神爺？蔣萬安：四大公司有公共利益目的

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天出席台北市警察局分局長、大隊長交接典禮監交。記者曾原信／攝影
蔣萬安今天出席台北市警察局分局長、大隊長交接典禮監交。記者曾原信／攝影

台北市議會財建委員會昨天審查北市市場處預算，北農、北魚、北畜、花市四大公司的年股息紅利回饋1173.3萬元，遭議員質疑卻要補助相關設備維護費約3億元，質疑投資的費用與回饋數額比例不符，批把市府當財神爺。台北市長蔣萬安今天說，四大公司的投資有長遠公共利益目的，與一般公司以營利為目的不同。

蔣萬安今天出席台北市警察局分局長、大隊長交接典禮監交。對於昨天議會財建委員會審查預算，有議員對於四大公司預算有意見，質疑四大公司僅回饋一千多萬，卻要投資三億元，把議員當成財神爺？蔣萬安說，會持續跟議員們溝通說明，也藉這機會會要求四大公司一定要優化相關經營策略及健全財務，一定要做出成績，讓市民受惠。

議員 蔣萬安 北農

延伸閱讀

寧夏夜市「科目三」遭批...蔣萬安：若舞統 台灣流行文化早統一對岸

YouBike前30分免費一讀過了！蔣萬安：有可能過年前上路

泰勒絲今年無法大巨蛋開唱 蔣萬安嘆可惜：爭取下一次

影／自爆會跳科目三 蔣萬安：若能舞統台灣 台流早統一對岸

相關新聞

YouBike前30分免費一讀過了！蔣萬安：有可能過年前上路

台北市長蔣萬安競選政見提出YouBike前30分鐘免費，北市議會交通委員會昨天審查預算過了一讀，將送大會二、三讀。媒體今...

泰勒絲今年無法大巨蛋開唱 蔣萬安嘆可惜：爭取下一次

美國流行歌手泰勒絲舉辦世界巡迴演唱會，全球歌迷為之瘋狂。有民間團隊與泰勒絲團隊洽談2月日本與3月新加坡站巡迴空檔，是否有...

議員轟把市府當財神爺？蔣萬安：四大公司有公共利益目的

台北市議會財建委員會昨天審查北市市場處預算，北農、北魚、北畜、花市四大公司的年股息紅利回饋1173.3萬元，遭議員質疑卻...

砸14億 嘉里大榮汐止打造物流據點

嘉里大榮攜手新北市府在汐止斥資14億元建置物流廠房，有常溫物流、醫藥配送、醫藥冷鏈物流等中心，將強化新北發展物流經濟及生...

議會臨會侯友宜報告？ 藍綠動員備戰

2024總統大選落幕，新北市長侯友宜馬上回歸市政，本月23日將開臨時會，府會關係引發討論。民進黨團籲侯藉機修補府會關係，...

新北招考清潔隊員、駕駛 年前網路報名

歲末年終適合轉職，新北市環保局昨天公布「113年儲備清潔隊員」甄試簡章，將招考890名候用清潔隊員，其中「儲備環保車輛駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。