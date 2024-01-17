議員轟把市府當財神爺？蔣萬安：四大公司有公共利益目的

台北市議會財建委員會昨天審查北市市場處預算，北農、北魚、北畜、花市四大公司的年股息紅利回饋1173.3萬元，遭議員質疑卻要補助相關設備維護費約3億元，質疑投資的費用與回饋數額比例不符，批把市府當財神爺。台北市長蔣萬安今天說，四大公司的投資有長遠公共利益目的，與一般公司以營利為目的不同。

蔣萬安今天出席台北市警察局分局長、大隊長交接典禮監交。對於昨天議會財建委員會審查預算，有議員對於四大公司預算有意見，質疑四大公司僅回饋一千多萬，卻要投資三億元，把議員當成財神爺？蔣萬安說，會持續跟議員們溝通說明，也藉這機會會要求四大公司一定要優化相關經營策略及健全財務，一定要做出成績，讓市民受惠。