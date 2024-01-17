聽新聞
test
0:00 / 0:00

鼓勵設私立住宿長照 北市補助上路

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北市衛生局訂定「北市衛生局補助私立住宿長照機構要點」，今年起實施，新設立私立機構只要符合資格，首年每床補助24萬元，每院最高100床。

根據統計，目前台北市有6家公立住宿式長照機構、及3家私立住宿式長照機構，共計9家。未來新設立私立機構人力配置符合，並收住「管路、造瘻口、植物人、長期臥床(含重癱)」或「具行動能力之失智症」者，補助基準以床數計算，首年每床新台幣24萬元，每院最高100床，以協助機構改善設施設備、提升長期照顧服務品質。

衛生局表示，今年度共編列1800萬元預算，申請單位將進行初審及複審，負責審查補助申請計畫及照護品質提升規畫，以確保符合補助資格並將資源有效分配，審核通過後，以申請第1期款75%額度核發，個案入住一年後看品質服務，再撥第二期25%。

衛生局盼能助於提升台北市私立住宿長照機構的量能和品質，同時將減輕機構經營負擔，能有較充裕經費，照顧有長照需求長者及民眾，共同努力提升台北市的長期照護服務水平。

衛生局 長照 北市

延伸閱讀

YouBike今年增加6千輛車 北市前30分鐘免費交委會通過

陸女子首次來台 逛完北市鬧區直搖頭：「這群人」不要來台灣

吃案？北市安置機構人員爆猥褻13歲女童 母遭驅逐出境跨海陳情

北市安置少女疑遭猥褻 議員控社會局通報疏失

相關新聞

平溪天燈節 龍年7大亮點

平溪天燈節2月17、24日元宵節分別於平溪國中、十分廣場登場，新北觀光局昨宣布7大活動亮點，邀民眾迎接龍年。

砸14億 嘉里大榮汐止打造物流據點

嘉里大榮攜手新北市府在汐止斥資14億元建置物流廠房，有常溫物流、醫藥配送、醫藥冷鏈物流等中心，將強化新北發展物流經濟及生...

議會臨會侯友宜報告？ 藍綠動員備戰

2024總統大選落幕，新北市長侯友宜馬上回歸市政，本月23日將開臨時會，府會關係引發討論。民進黨團籲侯藉機修補府會關係，...

新北招考清潔隊員、駕駛 年前網路報名

歲末年終適合轉職，新北市環保局昨天公布「113年儲備清潔隊員」甄試簡章，將招考890名候用清潔隊員，其中「儲備環保車輛駕...

鼓勵設私立住宿長照 北市補助上路

台北市衛生局訂定「北市衛生局補助私立住宿長照機構要點」，今年起實施，新設立私立機構只要符合資格，首年每床補助24萬元，每...

廣角鏡／古亭河濱 花海揚帆

北市古亭河濱公園花海現正綻放中，今年新增船型瞭望台，可遠眺花海，做為絕佳拍照打卡點，白色船身與五顏六色花朵宛如在花海間「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。