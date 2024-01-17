鼓勵設私立住宿長照 北市補助上路

台北市衛生局訂定「北市衛生局補助私立住宿長照機構要點」，今年起實施，新設立私立機構只要符合資格，首年每床補助24萬元，每院最高100床。

根據統計，目前台北市有6家公立住宿式長照機構、及3家私立住宿式長照機構，共計9家。未來新設立私立機構人力配置符合，並收住「管路、造瘻口、植物人、長期臥床(含重癱)」或「具行動能力之失智症」者，補助基準以床數計算，首年每床新台幣24萬元，每院最高100床，以協助機構改善設施設備、提升長期照顧服務品質。

衛生局表示，今年度共編列1800萬元預算，申請單位將進行初審及複審，負責審查補助申請計畫及照護品質提升規畫，以確保符合補助資格並將資源有效分配，審核通過後，以申請第1期款75%額度核發，個案入住一年後看品質服務，再撥第二期25%。

衛生局盼能助於提升台北市私立住宿長照機構的量能和品質，同時將減輕機構經營負擔，能有較充裕經費，照顧有長照需求長者及民眾，共同努力提升台北市的長期照護服務水平。