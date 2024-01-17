平溪天燈節 龍年7大亮點

平溪天燈節2月17、24日元宵節分別於平溪國中、十分廣場登場，新北觀光局昨宣布7大活動亮點，邀民眾迎接龍年。

龍年天燈節活動包括新北幣優惠龍厚哩，與新北幣優惠結合給民眾商家優惠。掃描活動現場的QR code，即可獲得指定店家新北幣100元優惠券。與台鐵聯名合作推出限定聯名便當龍厚呷1100份，2月15日至25日於台北、松山及南港車站販售。

599遊程小旅行龍趣味，帶領民眾前往平溪區祕境進行深度導覽之外，還有手作體驗、599遊程限定紀念品及100元商圈抵用券等好禮。

淨山文化走讀龍總來，與新北市山岳協會及新北市平溪區龍安社區發展協會合作。天燈最強攝手龍來拚，天燈攝影比賽期待透過不同視角留下令人印象深刻的平溪，可獲最高5千元獎金。

精采卡司龍底加，青春活力美少女組成的舞團fbgirlz，還有其他表演團體分別在天燈活動登場。