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議會臨會侯友宜報告？ 藍綠動員備戰

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

2024總統大選落幕，新北市長侯友宜馬上回歸市政，本月23日將開臨時會，府會關係引發討論。民進黨團籲侯藉機修補府會關係，但為讓侯友宜「重返」議會，已做好動員表決準備；國民黨團質疑綠營要藉故羞辱侯友宜和市府，也不排除發出甲級動員令。

侯友宜選後回歸市長角色，23日臨時會將審議新北市政府113年度基金預算，民進黨團前天在程序委員會要求侯補施政報告，並說明如何彌補請假113天的市政工作，提案未過關，民進黨團計畫在臨時會再次提案，邀請侯赴議會報告。

民進黨新北市議會黨團總召鄭宇恩指出，侯友宜帶職參選，票數也沒有競選市長連任時好看，市民確實仍有情緒，必須面對，還是希望侯能主動對議會遞出橄欖枝。黨團幹事長卓冠廷認為，如果侯友宜好好做事，議會攻防不會太政治；若市府仍行政不公，就將自食惡果。書記長林秉宥說，侯已花上百日參選，強烈建議侯友宜回到議會，坐下來與大家聊聊。

國民黨團昨起連4天開放登記書記長選舉，市議員陳偉杰、王威元都已經表態爭取，並開始跟同黨同事拉票，兩人都籲請綠營理性 ，勿淪為人身攻擊。

陳偉杰表示，選舉已經過去了，侯友宜也回到市府上班，但他仍然擔心綠營會用各種方式質疑、羞辱，他希望帶領黨團在議題上有更重要角色，而非放任在野黨謾罵。王威元說，選後期許藍綠共推安居樂業，相信民進黨團下屆總召也能認同理性、務實、好好做事的精神；他鼓勵自己要有「被討厭的勇氣」，才能接下書記長重擔。

民進黨將於24日起連8天受理黨團新總召選舉登記。綠營議員透露，有青壯派挑戰者，盼帶領年輕團隊往前衝；也有議員認為，侯友宜敗選後新局面，除青壯派帶頭，也要有資深議員協助。

侯友宜 民進黨

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