泰勒絲2024來不了 李四川：續爭取明年台北大巨蛋開唱

台北市副市長李四川今天表示，與歌手泰勒絲的經紀公司接洽過，得到的回覆是泰勒絲今年無法到台北大巨蛋開唱，會持續爭取，看看明年是否有機會。

去年12月底，李四川在造勢場合表示，台北大巨蛋啟用後，台灣相關單位正在與泰勒絲（Taylor Swift）團隊接洽，邀請泰勒絲在亞洲巡迴空檔到大巨蛋開唱。

李四川今天接受媒體訪問時表示，已跟經紀公司接洽，對方回覆是今年無法到台北大巨蛋開唱。李四川說，持續爭取，希望明年有機會邀泰勒絲來台。

台北市政府副發言人李政軒表示，市府對大巨蛋有著一貫的願景，一方面舉辦球賽運動賽事為主，另一方面未來各項活動包含演唱會，也會依規定進行，希望大巨蛋成為台北向國際遞出的亮眼名片，歡迎所有藝人一起來促進大巨蛋和台北市的發展。