快訊

刊「乾哥乾妹」後再出招！他這次要救人命 看板靈感藏洋蔥

看守所待近2個月…「Linbay好油」林裕紘發文認錯 稱未來避免做這事

賀錦麗再次參選！美國記者新書揭露 前競選幕僚批：這人不應該成為美國總統

聽新聞
test
0:00 / 0:00

YouBike今年增加6千輛車 北市前30分鐘免費交委會通過

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市Youbike恢復前30分鐘預算，今天在交通委員會審查通過，將送大會二、三讀。圖／聯合報系資料照
台北市Youbike恢復前30分鐘預算，今天在交通委員會審查通過，將送大會二、三讀。圖／聯合報系資料照

北市蔣萬安選前承諾恢復YouBike前30分鐘免費，原規畫今年元旦上路，不過預算先前於委員會遭擱置，今天委員會第二輪審查，交通局表示，今年將增加6000台車提升見車率，最終委員會裁示通過，交付大會二、三讀，交通局表示，待大會預算通過後，會由市長蔣萬安對外宣布上路時間。

該預算共分為2筆，包含補貼預算3.7億元、擴充規模5年5億元預算，未來增加共1.2萬輛車，今年會先增加6000車，不過去年底議員擔心讓借不到車的情況更惡化，希望市府提出解決方案，預算遭擱置，今天交通委員會再次審議該筆預算。

交通局運輸管理科長朱宸佐指出，根據去年增車後效果，從85%提升到91%，民眾增加使用後，確實借不到車機率會增加，按以往經驗增車確實可以增加增車率，今年增加6000車後，至少不會惡化。

民眾黨議員陳宥丞說，現在YouBike故障還必須由民眾將座椅轉向，待廠商發現才會有人處理，非先進國家之舉；民進黨議員趙怡翔質疑，若腳踏車因故障而無人借，是不是也會算進見車率，市府雖有增6000台車，但重點是應有智慧化管理，車輛若有損壞，要建立機制讓民眾可以即時通報，讓廠商第一時間處理。

局長謝銘鴻表示，針對故障系統市府會持續來精進跟檢討。朱宸佐說，通報故障後，後台見車率就會扣掉該車輛，現在平均妥善率在99％以上，若碰到故障車，民眾可於YouBike的APP輸入車號通報。

交通委員會召集人徐弘庭最後裁示通過。至於何時上路，交通局表示，目前委員會通過，要送大二、三讀，若順利通過，待系統設定完成，市長蔣萬安將正式對外宣布實施時間。

議員 蔣萬安 YouBike 北市

延伸閱讀

傳黃珊珊再戰北市長交鋒？ 蔣萬安用10個字回應...

王世堅說送禮不中斷 蔣萬安嘆沒當面送少了味道

被拱2028熱門人選、KMT救星.. 蔣萬安曝想法需先做這事

民主瀟灑一頁！蔣萬安悼施明德：寬恕是結束苦痛美麗句點

相關新聞

寧夏夜市「科目三比賽」遭罵爆 總幹事揭舉辦主因：20組報名已額滿

台北市寧夏夜市昨天晚間在臉書貼出「科目三舞蹈競賽」，不料，被網友狂嗆，好差勁的活動、舞統台灣。寧夏夜市觀光協會總幹事黃大...

北市錦新大樓爭議延燒 會勘傻眼「出入口竟在橋上」

台北市中山區錦新大樓常發生墜樓案受社會關注，日前警、民募資加強門禁，1樓部分通道被砌牆封起又遭管委會主委推倒，差點爆發衝...

YouBike今年增加6千輛車 北市前30分鐘免費交委會通過

台北市長蔣萬安選前承諾恢復YouBike前30分鐘免費，原規畫今年元旦上路，不過預算先前於委員會遭擱置，今天委員會第二輪...

年後轉職潮 新北公開招考890名候用清潔隊員

歲末年終適合轉職，新北市環保局16日公布「113年儲備清潔隊員」甄試簡章，將招考890名候用清潔隊員，其中「儲備環保車輛...

全市增最多！去年取締違規6.6萬件 林口A1死亡反增6成

新北市去年A1（人當場或24小時內死亡之交通事故）類共148件，其中林口警分局去年取締惡性交通違規約6.6萬件，但死亡事...

準備年貨不用慌 新北6農會超市推年菜優惠

春節將至，板橋農會將於1月31日至2月7日舉辦一年一度的年貨大街，提供民眾就近採買年貨，還有許多優惠活動。另外，新北市6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。