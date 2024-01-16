YouBike今年增加6千輛車 北市前30分鐘免費交委會通過

台北市長蔣萬安選前承諾恢復YouBike前30分鐘免費，原規畫今年元旦上路，不過預算先前於委員會遭擱置，今天委員會第二輪審查，交通局表示，今年將增加6000台車提升見車率，最終委員會裁示通過，交付大會二、三讀，交通局表示，待大會預算通過後，會由市長蔣萬安對外宣布上路時間。

該預算共分為2筆，包含補貼預算3.7億元、擴充規模5年5億元預算，未來增加共1.2萬輛車，今年會先增加6000車，不過去年底議員擔心讓借不到車的情況更惡化，希望市府提出解決方案，預算遭擱置，今天交通委員會再次審議該筆預算。

交通局運輸管理科長朱宸佐指出，根據去年增車後效果，從85%提升到91%，民眾增加使用後，確實借不到車機率會增加，按以往經驗增車確實可以增加增車率，今年增加6000車後，至少不會惡化。

民眾黨議員陳宥丞說，現在YouBike故障還必須由民眾將座椅轉向，待廠商發現才會有人處理，非先進國家之舉；民進黨議員趙怡翔質疑，若腳踏車因故障而無人借，是不是也會算進見車率，市府雖有增6000台車，但重點是應有智慧化管理，車輛若有損壞，要建立機制讓民眾可以即時通報，讓廠商第一時間處理。

局長謝銘鴻表示，針對故障系統市府會持續來精進跟檢討。朱宸佐說，通報故障後，後台見車率就會扣掉該車輛，現在平均妥善率在99％以上，若碰到故障車，民眾可於YouBike的APP輸入車號通報。

交通委員會召集人徐弘庭最後裁示通過。至於何時上路，交通局表示，目前委員會通過，要送大二、三讀，若順利通過，待系統設定完成，市長蔣萬安將正式對外宣布實施時間。