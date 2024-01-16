校園割頸案「乾哥乾妹」看板未申請許可？ 新北不否認

前陣子新北割頸案震驚社會各界，五股地區大樓卻出現有事件中「乾哥乾妹」的看板，引發討論；不過據了解，該看板並未向新北市府申請許可證，可能面臨最重罰20萬元以下罰鍰。新北市府有關單位未回應；對外窗口社會局表示，會再進一步釐清。

新北五股某棟建物近日出現先前割頸案疑似加害者的「乾哥乾妹」看板，從外觀署名的基金會顯示，是台北市錦新大樓主委周朝陽以自己擔任董事長的首創文教基金會名義自費懸掛，引發討論。

據了解，該廣告主並未向新北市府申請許可證；據建築法規定，未申請審查許可，擅自設置招牌廣告或豎立廣告者，可處建築物所有權人、土地所有權人或使用人4萬元以上，20萬元以下罰鍰。