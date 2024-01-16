大選後不到一個月過新年 台北街頭已飄散年節氣氛
大選過後不到一個月就要過農曆新年，台北市街頭許多商圈已散發年節氣氛，許多百貨公司掛上喜氣洋洋的紅燈籠，一些商家也販售春聯及年節飾品，也讓民眾提早準備過好年。
台北市環保局呼籲民眾提早預約載運大型廢棄物，跟清潔隊預約運送時間與地點，請民眾配合在運送前一天21點過後再將大型廢棄物放置約定地點。
台北市許多辦年貨的商圈以後站商圈與華陰街北車商圈最早，1月19日就開始佈置完成讓民眾半年貨。至於聞名的南北貨迪化街，則是從1月26日開始年貨大街，以豐富的文化底蘊及新舊並存的建物及產業特色，讓民眾一邊採買年貨，一邊體驗老台北的道地年味，迪化街商圈今年以「過年一條龍」為主題，告訴大家「網購」、「採買」、「享樂」等過年會遇到的事，希望民眾到台北年貨大街就能夠一條龍包辦。
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