快訊

不只南方澳斷橋造假！教授陳明正用假照片驗收竹縣3座橋

曝高端合約貓膩 徐巧芯酸「超完美配合」：大賺國庫40億

陸女子首次來台 逛完北市鬧區直搖頭：「這群人」不要來台灣

大選後不到一個月過新年 台北街頭已飄散年節氣氛

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
大選後不到一個月就要過新年，台北街頭已飄散年節氣氛，讓民眾提早準備過年。記者潘俊宏／攝影
大選後不到一個月就要過新年，台北街頭已飄散年節氣氛，讓民眾提早準備過年。記者潘俊宏／攝影

大選過後不到一個月就要過農曆新年，台北市街頭許多商圈已散發年節氣氛，許多百貨公司掛上喜氣洋洋的紅燈籠，一些商家也販售春聯及年節飾品，也讓民眾提早準備過好年。

台北市環保局呼籲民眾提早預約載運大型廢棄物，跟清潔隊預約運送時間與地點，請民眾配合在運送前一天21點過後再將大型廢棄物放置約定地點。

台北市許多辦年貨的商圈以後站商圈與華陰街北車商圈最早，1月19日就開始佈置完成讓民眾半年貨。至於聞名的南北貨迪化街，則是從1月26日開始年貨大街，以豐富的文化底蘊及新舊並存的建物及產業特色，讓民眾一邊採買年貨，一邊體驗老台北的道地年味，迪化街商圈今年以「過年一條龍」為主題，告訴大家「網購」、「採買」、「享樂」等過年會遇到的事，希望民眾到台北年貨大街就能夠一條龍包辦。

年貨大街 北市

相關新聞

寧夏夜市「科目三比賽」遭罵爆 總幹事揭舉辦主因：20組報名已額滿

台北市寧夏夜市昨天晚間在臉書貼出「科目三舞蹈競賽」，不料，被網友狂嗆，好差勁的活動、舞統台灣。寧夏夜市觀光協會總幹事黃大...

年後轉職潮 新北公開招考890名候用清潔隊員

歲末年終適合轉職，新北市環保局16日公布「113年儲備清潔隊員」甄試簡章，將招考890名候用清潔隊員，其中「儲備環保車輛...

全市增最多！去年取締違規6.6萬件 林口A1死亡反增6成

新北市去年A1（人當場或24小時內死亡之交通事故）類共148件，其中林口警分局去年取締惡性交通違規約6.6萬件，但死亡事...

準備年貨不用慌 新北6農會超市推年菜優惠

春節將至，板橋農會將於1月31日至2月7日舉辦一年一度的年貨大街，提供民眾就近採買年貨，還有許多優惠活動。另外，新北市6...

溪崑市場土地利用度低 新北主導開發大樓朝捐社宅前進

新北市板橋區為新北人口最密集行政區，不過大漢溪左側鄰近樹林的溪崑地區長期發展遲緩，新北都更處為改善當地環境，日前鎖定溪崑...

板南線延伸汐止區公所可行性？ 議員盼減雙北民眾轉乘數

有民眾去年9月在公共政策網路參舆平台連署，希望鐵道局評估「板南線延伸汐止」。台北市議員詹為元也建議北市府評估板南線延伸至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。