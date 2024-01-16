疫情爆發不裁員！東華大學頒「董事長阿嬤」榮譽教授 企業界首位

國立東華大學今天頒贈榮譽教授予「董事長阿嬤」林謝罕見，表彰她長期貢獻教育且熱心公益。東華大學校長趙涵㨗表示，她是企業界首位獲頒本校榮譽教授榮銜，作為企業家典範，善盡社會責任，可說當之無愧。林謝罕見則非常謙虛，感謝東華大學的肯定，兒子林鴻道也替母親感到開心。

東華大學今天頒贈宏國關係事業董事長林謝罕見榮譽教授，校長趙涵㨗前往宏國德霖科技大學國際會議廳親自頒贈。回顧起緣由，在去年11月，林謝罕見的兒子、中華奧會主席林鴻道獲頒東華大學名譽博士學位，當時他說，「這個學位要獻給媽媽，而且應該頒給我媽媽更適合」，促成這次的頒授典禮。

趙涵㨗表示，林謝罕見作為企業家典範，善盡社會責任，在新冠肺炎疫情期間，宏國關係事業堅持不減薪、不裁員、不放無薪假，並提供飯店作為全國第一家五星級飯店轉為防疫專責旅館，獲各界好評。

林謝罕見長期熱心公益，如早期清潔隊員工作危險性高，當時並無健保，她發起募款晚會，募集急難救助基金共2276萬元，分別捐贈給台北市與新北市，作為清潔隊員偶發傷害急難救助；扶助脊椎損傷傷友，為他們打造「新生命之家」；關懷捐助各種慈善基金會，慷慨解囊，其公益義舉不勝枚舉。