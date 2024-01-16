汐止稅捐處名師畫春聯迎春 量身訂作受好評

就要過年了，新北市政府稅捐稽徵處汐止分處趕在歲末年終，舉辦捐發票送春聯活動，再度邀請唐菁老師現場揮毫寫春聯，金色墨水增添喜氣，還加入了可愛生肖的插畫，民眾也可以挑自己喜歡的詞句，量身訂作春聯，好受歡迎。

新北市稅捐處汐止分處主任邱美玲表示，為了迎接龍年的到來，唐菁老師在新北市稅捐處揮毫送春聯的活動開跑了，汐止分處是第一場，陸續在其他分處也會舉辦，民眾只要捐一張還沒開獎的雲端發票、或是申?一組手機條碼，就可以兌換春聯，除了一般的新年對聯，老師也會畫春聯，像是金幣財源滾滾來或是長串鞭炮迎新春，現場老師都可以量身訂作，捐雲端發票除了可以做公益，還可以換春聯回家除舊佈新，一舉兩得，募得的發票會全數捐給慈善團體。

書法老師唐菁說，謝謝所有的民眾納稅義務人來索取春聯，就要過年了，新北市稅捐處每年都會辦活動，除了總處還有10個分處，都會到各個點去寫春聯送給民眾，增添喜氣。

稅捐處做公益，唐菁老師連續十幾年了，趕在過年前揮毫，今年巡迴首站選在汐止，當天吸引不少民眾排隊索取，有人連續拿了好幾年，因為不但字美，還很有創意，加入了插畫，明年是龍年，老師畫生肖，也畫鞭炮，而財源滾滾，則是毛筆沾了金色墨水不停在紅色春聯紙上畫圈圈，讓春聯不再單調。