瑞芳金九地區春節疏運估爆量 各單位嚴陣以待

農曆春節就快要到了，每年一到過年走春期間，瑞芳區水金九地區就會出現人車潮，雖然經過三年疫情，但這次地方都預估人車潮可望回復到疫情前的盛況，因此春節疏運管制措施也陸續出爐，希望讓遊客來水金九地區遊玩可以一切順利。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德說，因為大概有三年的疫情期間遊客銳減，今年大概有問過附近的商家跟在地里長，今年的春節疏運，車流量要回復到以前，其實是可以期待的，因此各單位也不敢鬆懈，擬定各項疏運計畫，務求春節的交通可以順暢，店家也可以好好迎接人潮。

交通局主任秘書朱建全表示，每年針對水金九地區春節期間的疏運計畫，會邀集各單位包括瑞芳分局，客運業者及在地里長來商討，希望能夠把九份在春節期間的交通跟人潮部分能順暢，今天各單位都有充分交換意見，對於需要配合的地方大家協調，那今年預期人潮會比過去三年增加，也盼各單位的管制疏運計畫可以確保溝通，讓遊客玩得更順暢。