汐止賣場大型消防演練 動員百人場面逼真

年關將近，大家忙著辦年貨，不過，消防安全可能不忽視，今(16)日新北市政府消防局就在汐止的一家大賣場，舉辦大型的消防演練，當天設定的情境是賣場發生火災，消防人車前往搶救的情形，共動員賣場、廠區員工及消防人力100多人，相當逼真，希望提升賣場員工及消防人員應變能力，提供市民更安全的購物環境。

新北市消防局副局長陳崇岳表示，春節前各大隊都將在轄區重要的百貨商場及公共場所進行演練，陸續將有美麗新實業淡海分公司、寶雅土城金城店、新店裕隆城、新莊晶冠廣場、永和永利廣場及板橋三猿廣場等共7處場地辦理演練，目的在於提升場所員工的應變能力，提供市民安全無虞的購物及遊憩環境，今天在汐止區遠雄家樂福購物賣場辦理春節前搶救演練，除使消防人員熟悉場所環境及預擬搶救腹案外，更可使場所人員熟稔自衛消防編組流程及加強與消防單位之合作事項。

陳崇岳指出，這次演練模擬賣場地下室電氣區內部因不明狀況起火，惟賣場面積超過千坪，春節假日人潮聚集，雖業者立即啟動自衛消防編組，火煙仍延燒至其他區域，並回報119請求支援。演習情境分為「災害發生通報及初期作為」、「火災發生及啟動自衛消防編組機制」、「避難引導演練」、「安全防護演練」、「滅火搶救演練」、「緊急救護演練」、「搶救佈署演練」等七大救援過程，演練除滅火演練外，尚有運用雲梯車及空拍機進行高空作業，另有排煙車進行內部排煙作業，演練逼真，展現科技救災效能並提升消防人員應變能力及場所安全。