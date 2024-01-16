淡海演藝廳聲樂傳導不佳 議員會勘爭取改善

新北市淡水區淡海活動中心完善設備與寬敞空間，頗受當地民眾的歡迎，而其中位於四五樓可容納四百多名觀眾的演藝廳，有表演者向市議員鄭宇恩來反應，空間無法做一個有效且良好的傳導與回響，導致表演者相當吃力，因此市議員鄭宇恩邀集相關單位到現場會勘，要求改善。

市議員鄭宇恩表示，有許多樂器表演者，例如管樂、弦樂器在表演上面，聲音在現場空間當中無法做一個有效且良好的傳導與回響，導致表演者相當吃力，或是都得搭配麥克風使用，對於一個標準的表演場地來說，確實是有改善的空間。

鄭宇恩指出，這一次會勘，來初步估計需要改善那些設備，對於一個設定為標準演藝廳場所來說，聲音燈光這些基本的設備，都必需有水準以上的表現，因此也要求相關單位必需要來針對聲音的部份來改善，也讓未來這一座使用率相當高的表演場地，有更好的藝文表演品質。