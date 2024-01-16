快訊

財神爺下凡幸運兒是你嗎？大樂透1.16億頭獎1注獨得 獎落這縣市

2024年企業最愛大學生調查！成大再次奪冠 這兩所學校成最大黑馬

淡海演藝廳聲樂傳導不佳 議員會勘爭取改善

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡海活動中心演藝廳無法做一個有效且良好的傳導與回響，議員鄭宇恩邀集相關單位到現場會勘，要求改善。 圖／紅樹林有線電視提供
淡海活動中心演藝廳無法做一個有效且良好的傳導與回響，議員鄭宇恩邀集相關單位到現場會勘，要求改善。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區淡海活動中心完善設備與寬敞空間，頗受當地民眾的歡迎，而其中位於四五樓可容納四百多名觀眾的演藝廳，有表演者向市議員鄭宇恩來反應，空間無法做一個有效且良好的傳導與回響，導致表演者相當吃力，因此市議員鄭宇恩邀集相關單位到現場會勘，要求改善。

市議員鄭宇恩表示，有許多樂器表演者，例如管樂、弦樂器在表演上面，聲音在現場空間當中無法做一個有效且良好的傳導與回響，導致表演者相當吃力，或是都得搭配麥克風使用，對於一個標準的表演場地來說，確實是有改善的空間。

鄭宇恩指出，這一次會勘，來初步估計需要改善那些設備，對於一個設定為標準演藝廳場所來說，聲音燈光這些基本的設備，都必需有水準以上的表現，因此也要求相關單位必需要來針對聲音的部份來改善，也讓未來這一座使用率相當高的表演場地，有更好的藝文表演品質。

議員 淡水

延伸閱讀

新北議會程序會未通過侯友宜報告案 綠擬再戰大會

捷運經過 新北市啟動淡水渡船頭燈杆修復再利用評估

醞釀罷侯卻憂傷2026布局 綠營仍在觀望

新北藍5議員選立委2告捷...牽動議會席次 23日將開臨時會

相關新聞

寧夏夜市「科目三比賽」遭罵爆 總幹事揭舉辦主因：20組報名已額滿

台北市寧夏夜市昨天晚間在臉書貼出「科目三舞蹈競賽」，不料，被網友狂嗆，好差勁的活動、舞統台灣。寧夏夜市觀光協會總幹事黃大...

泰勒絲2024來不了 李四川：續爭取明年台北大巨蛋開唱

台北市副市長李四川今天表示，與歌手泰勒絲的經紀公司接洽過，得到的回覆是泰勒絲今年無法到台北大巨蛋開唱，會持續爭取，看看明...

北市錦新大樓爭議延燒 會勘傻眼「出入口竟在橋上」

台北市中山區錦新大樓常發生墜樓案受社會關注，日前警、民募資加強門禁，1樓部分通道被砌牆封起又遭管委會主委推倒，差點爆發衝...

YouBike今年增加6千輛車 北市前30分鐘免費交委會通過

台北市長蔣萬安選前承諾恢復YouBike前30分鐘免費，原規畫今年元旦上路，不過預算先前於委員會遭擱置，今天委員會第二輪...

年後轉職潮 新北公開招考890名候用清潔隊員

歲末年終適合轉職，新北市環保局16日公布「113年儲備清潔隊員」甄試簡章，將招考890名候用清潔隊員，其中「儲備環保車輛...

全市增最多！去年取締違規6.6萬件 林口A1死亡反增6成

新北市去年A1（人當場或24小時內死亡之交通事故）類共148件，其中林口警分局去年取締惡性交通違規約6.6萬件，但死亡事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。