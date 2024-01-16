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工業區行人與車爭道 淡水里長盼設人行道

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區義山里淡金路三段往淡水方向，行人與車爭道，里長楊永麗希望能夠爭取劃設人行道。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區義山里淡金路三段往淡水方向，行人與車爭道，里長楊永麗希望能夠爭取劃設人行道。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區義山里淡金路三段往淡水方向，路幅原本2線道，在科技公司大門口空間較寬，一旁地上就劃設白色路肩槽化線，里長楊永麗認為工業區上下班時間人潮眾多，加上附近居民常常反應這裡沒有人行道設施很危險，因此希望能夠爭取劃設人行道。

義山里長楊永麗表示，在這淡金路無論來往車輛都非常多，有時候到了假日車速也都不慢，加上這裡路邊沒有人行道設施，民眾反應常常都得與車爭道，走起來也感到相當危險。

里長楊永麗指出，日前在會勘路旁槽化線時，就有提出人行道的需求，無論是施做實體人行道設施，或是來劃設標線型人行道設施，都是能夠給用路人一個安全的行走環境，也期盼未來可以增設人行道，讓上下班或是居民可以安全過馬路。

人行道 淡水

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