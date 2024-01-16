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北市安置機構人員遭爆猥褻13歲女童 遭驅逐出境母親跨海陳情

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員應曉薇痛批社會局長要下台。本報資料照片
台北市議員應曉薇痛批社會局長要下台。本報資料照片

北市議員應曉薇踢爆北市一名家防中心媒合安置到機構的13歲女童，遭到機構人員猥褻，但社會局及家防中心竟等到她要向婦幼隊告發，要求介入調查後，才趕忙聯繫警局做筆錄，擔心受害不只一人。北市社會局表示，獲報當天就已處理，所有程序都符合性侵害被害人保護工作標準。

據了解，該名 13歲女童的家庭特殊，其母親在台灣從事勞力工作，因為非法拘留遭驅逐出境，父親也無力照顧，但是多年來女童母親未曾放棄扶養權，只是礙於法令未能如願，不料竟傳女童遭猥褻，無助的母親透過友人跨海聯繫上應曉薇。

應曉薇說，去年12月18日接獲通報，機構立即將犯嫌開除並限制進出機構，不過，家防中心卻僅詢問案主父親是否提告，還將筆錄時間排在1個月後的1月中；社會局得知婦幼隊將介入後，才緊急於12月底完成筆錄。

但是，女童母親的友人想要關心此案，卻以各種理由拒絕，甚至不再讓負責的社工介入太多。應曉薇也說，家屬質疑家防中心疑似引導女童在筆錄中迴避問題，她已代女童母親要求二度筆錄，也會繼續追蹤是否有其他案件。

應曉薇表示，依據兒少法等規定，該案發生後，社會局的處置、通報程序都有重大疏失及吃案嫌疑，要求北市長蔣萬安立即啟動行政調查、懲處。

社會局回應，12月18日獲報後立即處理，並隔離行為嫌疑人及維護案主的人身安全，隨即安排社工與案主會談了解案情，並通知父母及安排女童父親法律諮詢，在婦幼隊安排下製做筆錄，案件依據減少性侵害被害人重複陳述方案的程序進行，當天即報請檢察官指揮偵辦。

社會局表示，所有程序均符合性侵害被害人保護工作標準進行，不過女童母親未在國內，此部份社工則安排委託人進行法律諮詢瞭解相關法律權益事項。

應曉薇 北市 社工

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