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寧夏夜市「科目三比賽」遭罵爆 總幹事揭舉辦主因：20組報名已額滿

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北市寧夏夜市昨天晚間在臉書貼出「科目三舞蹈競賽」，不料，被網友狂嗆，好差勁的活動、舞統台灣。寧夏夜市觀光協會總幹事黃大昌回應，起心動念是美食、音樂、舞蹈無國界，「就是熱鬧一下。」重點是悠遊付滿額回饋的活動，「跳舞比賽還是會繼續。」

據了解，這場「科目三舞蹈比賽」開放20組，現場評審選出前三名，第一名巨大悠遊卡及5000元悠遊付儲值金，第二名3000元悠遊付儲值金，第三名2000元悠遊付儲值金。而參加獎200元悠遊付現金回饋券，前10組報名再加碼送紀念版悠遊卡一張。

不料，網友們反應激烈，狂罵「我原本還蠻喜歡寧夏的...」、「好差勁的活動」負評刷爆。

黃大昌說，其實很簡單地想說熱鬧一下、蹭趨勢，加上經費有限，所以才會舉辦一個小時的活動，重點還是在後頭的悠遊付，看到有些網友過度激烈反應，強調夜市開們做生意，不會拒絕客人，也沒有政黨或政治色彩。

他說，目前報名額滿，截至中午前有40組，後續會逐一電話聯繫，確定達到20組加上3組就會舉辦。

寧夏夜市的「科目三」活動。圖／翻攝臉書
寧夏夜市的「科目三」活動。圖／翻攝臉書

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