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年後轉職潮 新北公開招考890名候用清潔隊員

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市環保局16日公布「113年儲備清潔隊員」甄試簡章，將招考890名候用清潔隊員。圖／新北市環保局提供
新北市環保局16日公布「113年儲備清潔隊員」甄試簡章，將招考890名候用清潔隊員。圖／新北市環保局提供

歲末年終適合轉職，新北市環保局16日公布「113年儲備清潔隊員」甄試簡章，將招考890名候用清潔隊員，其中「儲備環保車輛駕駛」候用300名、「儲備清潔隊員」候用590名，報到進用後通過試用期者，月薪3萬4千元起跳。本次甄試於1月25日至27日期間開放網路報名。

環保局表示，本次甄試報名日期1月25日至27日，一律採網路報名，無法自行上網報名者，環保局另於第二辦公室（新北市板橋區文化路一段18號），提供協助網路報名服務；本次儲備環保車輛駕駛及清潔隊員甄試新增「保障類組」，提供失業勞工及中高齡者(年滿45歲至65歲)就業機會。

環保局表示，新北市幅員廣大，考量各區生活圈不同特性及交通等因素，特將28個行政區畫分為九大考區，各考區內將依照考生成績排名及志願序分發，考生錄取後需於受分發區清潔隊工作滿6年方可申請轉調至本市其他區清潔隊，請考生報名前務必考慮清楚再行報名。

環保局說，只要設籍新北市4個月以上，且具國小以上學歷者，均可報考「儲備清潔隊員」；而欲報考「儲備環保車輛駕駛」者，除符合前述設籍及學歷規定外，並應領有2年以上之職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕駛執照，且執照審驗日期無逾期，亦無受吊扣、吊銷處分。

環保局補充，本次「儲備環保車輛駕駛」甄試採筆試測驗及道路駕駛技術測驗兩階段進行，歡迎有興趣報考之市民朋友至環保局官網招考專區下載簡章及題庫。

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