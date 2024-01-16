藍選後找戰犯？ 國民黨南市黨部：風涼話批評不公平

2024總統大選落幕，近期網路媒體不乏自稱國民黨青年軍、知識分子及學者等，發聲批判國民黨中央人事及制度，甚至要求黨主席朱立倫下台，對此，國民黨台南市黨部主委林進旺今表示，對支持者表達歉意，但國民黨禁不起再換黨主席，呼籲黨內應儘快團結，整軍再出發。

林進旺表示，選舉結束後對台南開票結果褒貶不一，而選舉輸贏雖有待公評，但國民黨此次選舉從上到下相當團結，尤其在缺乏資源情況下打選戰已相當不容易，近期有諸多檢討聲浪，「傾聽」雖是改革的好方法，但國民黨現在要找的是戰友，風涼話式的批評，對基層黨工及志工不公平。

他認為，國民黨主席近7年已改選5次，若每一次選舉就要辭職改選一次，對黨務運作並非好事，且朱立倫在此次大選中，領導下所有幹部全力以赴，朱的努力無庸置疑，支持者若要國民黨好，不妨到南部蹲點，才能多了解一些基層缺人、缺資源的情況，多給一點鼓勵，少一點指責。

林進旺提到，國民黨在台南面對嚴峻挑戰，但沒有悲觀的權利，當時接下市黨部主委職務時，就已向黨中央表明，完成市長、總統及立委2次選舉後就卸任，因此，預計在辦完各區感恩餐會後卸任，近期也會把黨部人事、財務系統逐步交接，未來將以不同身分協助國民黨。

林進旺呼籲，黨內應儘快整軍準備蓄勢待發，並讓年輕人看見國民黨是有希望的地方，才能找回年輕人及中間選民，也是國民黨該思考的重要方向，後續會協助提供資源，在可能有空間的地方尋覓年輕參政者，培養願意為國民黨、為民眾服務的優秀人才。