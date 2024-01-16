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北市安置少女疑遭猥褻 議員控社會局通報疏失

中央社／ 台北16日電

北市議員應曉薇指出，由北市家防中心協助安置的少女疑遭機構人員猥褻，質疑社會局、家防中心通報疏失。社會局今天說，獲報當天社工即介入，全案已移由地檢署偵辦。

國民黨台北市議員應曉薇透過媒體群組發布資料指出，去年12月18日，一名經由台北市家防中心協助安置的少女反映遭機構人員猥褻。機構通報後，家防中心與社會局未掌握狀況，直到她向台北市婦幼隊告發，2單位才緊急聯繫警方。

應曉薇指出，機構事發後立即辭退嫌疑人並限制進出，家防中心卻僅詢問案主父親是否提告，並告知預定安排1月中旬做筆錄。

她質疑，被害少女長期疑遭猥褻，社會局是不知情或知情不報，甚至此機構還疑似有其他少女遭猥褻，要求局長不要推卸責任或謊報調查時程，並建議市長蔣萬安懲處相關失職人員。

應曉薇說，少女母親曾在台灣從事勞力工作，因非法居留遭驅逐出境，加上父親無力照顧，少女才被安置在機構。北市警方今年1月初通知嫌疑人製作筆錄後移送地檢署偵辦，但她認為社會局在處置、通報程序有疏失。

台北市社會局今天上午回應指出，此案去年12月18日接獲通報當下立即處理，隔離嫌疑人及維護案主人身安全，隨後由社工與案主會談了解案情，並通知父母及安排案主父親法律諮詢，在婦幼隊安排下製作筆錄，當天即報請檢察官指揮偵辦，所有程序均符合性侵害被害人保護工作標準。

應曉薇不滿社會局回應，隨後公布案件處理時序，指出家防中心去年12月28日向警方預約今年1月4日報案，之後又改預約去年12月30日報案，警方在去年12月30日完成被害人筆錄後報請地檢署偵辦，直批社會局不肯承認疏失，還模糊製作筆錄時間。

社會局隨即澄清，去年12月18日接獲通報後社工立即介入，去年12月30日製作筆錄，中間由社工負責連繫家長、安撫孩子情緒，也讓孩子整理思緒及事發經過，避免做筆錄時得多次回想細節、造成二次傷害。

北市 應曉薇 猥褻

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