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準備年貨不用慌 新北6農會超市推年菜優惠

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
板農超市內年貨專區也提供全國各地農漁會精選禮盒。圖／新北市農業局提供
板農超市內年貨專區也提供全國各地農漁會精選禮盒。圖／新北市農業局提供

春節將至，板橋農會將於1月31日至2月7日舉辦一年一度的年貨大街，提供民眾就近採買年貨，還有許多優惠活動。另外，新北市6家農會超市也聯合推出多款年菜組合，市價9折起。

新北市農業局表示，板橋區農會在活動期間每天早上9點半至晚上7點半，在板農活力超市一樓廣場舉辦年貨大街展售活動，現場攤位有販售貢寮鮑、青農茶葉、彰化巨峰葡萄及南北乾貨等近40家廠商提供多樣農特產品任君挑選，單筆消費滿500元即送50元超市抵用券優惠活動。

另外「板農活力超市」提供珍奇美味的菜餚，包括蒲燒鰻魚米糕（附贈蒸籠）、寬心園年菜組、金牌主廚阿萬師技術指導的漁夫市集年菜、延續傳統客家經典風味的手路組合菜等佳餚，超市內年貨專區也提供全國各地農漁會精選禮盒，如萬里鮮品海鮮禮盒、全國漁會「玄海御饌」品牌海鮮禮盒、澎湖漁港新鮮直送鱻晏海鮮食材組合包等多樣選擇。即日起至2月7日前單筆消費滿6千元，還可憑發票兌換「200元超市抵用券」一張。

農業局表示，新北市「深坑區、淡水區、三重區、五股區、三芝區、金山區」等6家農會超市，聯合推出8件組共2款經典年菜及5件組、10件組各1款素食年菜，提供民眾至上述6家農會超市現場訂購，預購時間自即日起至1月19日。

春節將至，板橋農會將於1月31日至2月7日舉辦一年一度的年貨大街，提供民眾就近採買年貨。圖／新北市農業局提供
春節將至，板橋農會將於1月31日至2月7日舉辦一年一度的年貨大街，提供民眾就近採買年貨。圖／新北市農業局提供

超市 年貨大街

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