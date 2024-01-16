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溪崑市場土地利用度低 新北主導開發大樓朝捐社宅前進

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北都更處為改善當地環境，日前鎖定溪崑地區篤行段一處零售市場用地，昨公告劃定為更新地區。圖／新北市都更處提供
新北都更處為改善當地環境，日前鎖定溪崑地區篤行段一處零售市場用地，昨公告劃定為更新地區。圖／新北市都更處提供

新北市板橋區為新北人口最密集行政區，不過大漢溪左側鄰近樹林的溪崑地區長期發展遲緩，新北都更處為改善當地環境，日前鎖定溪崑地區篤行段一處零售市場用地，昨公告劃定為更新地區，將目前只有一樓零星店面的514坪用地改建為多目標大樓，產權分配後房舍以捐贈社宅為主，並搭配市府公告公益設施項目。

新北市都更處為加速民有老舊市場更新改建，去年3月發布「新北市轄內民有市場活化再生專案計畫」，板橋區篤行段零售市場用地獲全數所有權人同意共識，於1月15日公告劃定為更新地區，未來此處建物容積率可達約260%，提供土地利用價值並復甦零售市場機能。

該市場位於浮洲橋下之金門街及大觀路三段133巷交叉路口，屬樹林都市計畫範圍內零售市場用地，而目前該用地現況低度使用，僅部分店面做便利商店與餐飲，未來將採都更併同多目標使用開發方式活絡當地經濟活動，也提供友善人行空間改善都市環境。

新北市都更處長林炳勲表示，自「新北市轄內民有市場活化再生專案計畫」推動後，新北至今已有2案提出專案計畫申請、多處洽詢專案計畫辦理方式，目前進度最快為新店惠國市場，已由建商擬定事業計畫及權利變換計畫程序作業，預定今年3月將都更事業案送都委會審查。

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