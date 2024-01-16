侯友宜重返主持治安會報 聚焦校安不讓黑幫入侵

新北市長侯友宜在總統選舉後重回市政，今天首度主持治安會報。他提及新北校園命案時表示，警局要從源頭管理，不讓黑幫進入校園，他雖建議立法，但校安不能因等待立法而疏忽。

新北市某國中男學生去年12月涉持彈簧刀攻擊另一名男學生，造成傷者命危送醫經搶救後不治，引發社會關注。

侯友宜今天上午出席新北市1月份治安會報，他致詞指出，感謝警察在選舉期間維安，同時還要查賄、制暴與維護交通，極為辛勞，希望日後選舉，無論是選委會、國安單位應好好思考，不要讓警察疲於奔命。

他提及新北校園命案時表示，第一時間他趕到現場，也提出很多校園安全做法，新北市也要率先做，因為校安一刻都不能輕忽。

侯友宜說，校園通報網絡的建立要更完備，除了少輔會、高關懷通報青少年中心與高關懷家庭，都必須更緊密建構社會安全網，警察局一定要從源頭管理，不讓黑幫影響到校園。雖然他建議立法，但立法時效未逮，校安不能因等待立法而疏忽。

他指出，農曆春節即將到來，尾牙頻繁，酒後肇事可能會越來越多，他要特別提醒必須嚴格取締酒駕；按照警政署規定，農曆新年期間有3項重點工作，包括治安、為民服務及交通。

侯友宜表示，現在與過去警察面臨挑戰或績效目標不同，所以務必妥適規劃員警勤修與勤務編排，該休就休、該服勤就服勤，讓警察在春節期間也有機會回家，單位主管務必要視需要互換勤務編排，使每人普遍輪流服勤，力求勞逸平均。