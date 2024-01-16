林口交通事故死亡人數驟增 新北列道安重點

新北市召開道安會報，根據去年1到10月交通事故死亡人數統計，林口區死亡人數驟增，較死亡人數控制值增加3倍。新北市府將林口區列為道安重點工作地區，加強執法。

新北市長侯友宜今天主持道安會報，根據統計，新北市112年1月到10月交通事故30日內死亡人數中，較111年減少16.1%，29個行政區中，前3高的行政區為新莊、板橋及三重。

其中，新莊及三重等多個行政區死亡人數都超過控制值，尤其是林口區死亡人數激增，達16人，遠較死亡人數控制值的5人增加3倍，引來市府重視。

根據統計，肇事原因以未注意車前狀態最多，其次是違反號誌管制及未保持安全區隔，而肇事運具以機車為主。比較特別的是車禍發生區域以林口分局文林派出所最多，達7件，幾乎達全部件數的一半。

侯友宜表示，整體肇事死亡人數較去年下降，其中以板橋、新店、三峽等區下降最多，機車仍是主要肇事重點族群，除要強化民眾自我風險意識，更應列防制重心。

他表示，快過年了，應加強宣導酒後不開車觀念，要求警方近期應強力執法，以保障用路人安全。

警方表示，去年於林口地區已執行5次交通大執法，未來也將要求各所隊加強巡邏，提高見警率，以防制交通事故發生，以及加強主動查報易肇事路段標誌、標線及號誌等交通工程缺失。以及針對轄內易自撞處所，評估加強防設措施，以降低事故發生率。

警方表示，已將林口區列為道安重點工作地區，加強執法。將針對闖紅燈、超速、酒駕、危險駕駛、未停讓行人及路口10公尺內違停等項目加強取締。