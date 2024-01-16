板南線延伸汐止區公所可行性？ 議員盼減雙北民眾轉乘數

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

有民眾去年9月在公共政策網路參舆平台連署，希望鐵道局評估「板南線延伸汐止」。台北市議員詹為元也建議北市府評估板南線延伸至汐止區公所可行性。詹為元說，交通部的基隆捷運綜合規畫已審查通過，不過基隆捷運若維持原案規畫，旅客會有「多次轉乘」、「無法直達台北市區」等問題，且Y字型路線將造成捷運路網排班不易，盼北市府評估板南線延伸至汐止區公所可行性。

挑戰立委成功的新北市議員廖先翔，先前長期關心北捷板南線延伸汐止議題，台北市議員詹為元也質詢，希望台北市長蔣萬安評估板南線延伸至汐止可行性。詹舉新北社后居民若要進到台北市區，要先搭公車到社后站、走汐東線樟樹灣轉乘第二次、再到南港展覽館轉乘第三次才能到板南線，轉程的連通道也是不同站體，儘管是地下連通但仍有一段距離。

詹為元說，以目前北市府的評估方案，都只有評估延伸至樟樹灣作為終點站，捷運局先前認為若採板南延伸樟樹灣，將會因拆遷民宅或路寬問題窒礙難行。但若將板南線延伸至汐止區公所，讓板南線過南陽大橋，沿著新台五路朝東方科學園區、汐止區公所，並運用汐止區公所前方的運動公園及公有土地設置捷運車站出入口，便可一舉兩得。

對於議員提出評估板南線延伸至汐止區公所的可行性，捷運局長鄭德發表示，若台鐵第三軌的問題可以解決，就可以有討論空間。不過捷運局也提到，板南線延伸至汐止區公所線形穿越有台鐵、高鐵介面，並與高鐵延伸宜蘭線形會產生衝突，需相關單位進一步協調。

另外，板南線需擴充車隊規模，土城機廠及南港機廠空間不足，需另覓空間興建機廠。還有基隆捷運汐止區公所至南港展覽館目標年單向最大站間運量為8280人旅次/小時，板南線為3萬3120人次/小時，尖峰乘載率僅為25%，較不具經濟性。

至於汐東捷運計畫已經在去年1月13日奉行政院核定，正辦理工程招標，基隆捷運也正在行政院辦理綜合規劃報告審嗄，捷運局也提到，現階段若評估推動板南線延伸至汐止區公所，計畫也將會有相互競合的問題。