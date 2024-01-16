橘色惡魔寄中文手寫信給小綠綠 北一女校方：期待重逢

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北一女上月初校慶邀請在國際間有「橘色惡魔」之稱日本京都橘高校吹奏部與學校樂儀旗隊表演，雙方建立深厚感情，橘高校成員返日後特別寄信到北一女，寫下「我們愛北一女」、「想再次前來」，校方今天公開信件感謝，樂儀旗隊也將手繪全日文卡片回寄感謝。

北一女去年12月12日迎來120周年校慶的盛大活動，「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部，共同參與校慶表演，出色演出讓師生經歷一場視覺和聽覺盛宴，

校方表示，橘色惡魔成員在信的封面上繪製了極具創意的「兩校隊服」，更以中文書寫小卡片，表達對北一女的感謝情，卡片更寫了動人話語包括「我們愛北一女」、「想再次前來」。

校方說，這份感謝打動了北一女師生，樂儀旗隊的隊員們也非常懷念橘高校同學，以手繪卡片及全日文的方式，書寫小卡片表達滿滿的感謝與懷念，並且期待未來有機會再相逢。