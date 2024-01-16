快訊

役男入伍期末測驗戰鬥教練 不合格不發加給

美代表團與賴清德會面 傳達兩岸維持現狀立場

大馬羽賽／讓陳雨菲揮空氣 小戴「反拍勾對角」入選5大美技

橘色惡魔寄中文手寫信給小綠綠 北一女校方：期待重逢

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北一女樂儀隊日前與日本京都橘高校吹奏部合作表演，讓現場所有觀眾直呼精采。圖／聯合報系資料照
北一女樂儀隊日前與日本京都橘高校吹奏部合作表演，讓現場所有觀眾直呼精采。圖／聯合報系資料照

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

北一女上月初校慶邀請在國際間有「橘色惡魔」之稱日本京都橘高校吹奏部與學校樂儀旗隊表演，雙方建立深厚感情，橘高校成員返日後特別寄信到北一女，寫下「我們愛北一女」、「想再次前來」，校方今天公開信件感謝，樂儀旗隊也將手繪全日文卡片回寄感謝。

北一女去年12月12日迎來120周年校慶的盛大活動，「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部，共同參與校慶表演，出色演出讓師生經歷一場視覺和聽覺盛宴，

校方表示，橘色惡魔成員在信的封面上繪製了極具創意的「兩校隊服」，更以中文書寫小卡片，表達對北一女的感謝情，卡片更寫了動人話語包括「我們愛北一女」、「想再次前來」。

校方說，這份感謝打動了北一女師生，樂儀旗隊的隊員們也非常懷念橘高校同學，以手繪卡片及全日文的方式，書寫小卡片表達滿滿的感謝與懷念，並且期待未來有機會再相逢。

這場難得的演出，讓我們與「橘色惡魔」之間留下了難以忘懷的美好回憶，也讓我們更加深感謝意。為此，「橘色惡魔」特地寄來了感謝信，表達他們對北一女的感激之情，讓我們共同度過了一個難以忘懷的校慶。

北一女上月初校慶邀清在國際間有「橘色惡魔」之稱日本京都橘高校吹奏部與學校樂儀旗隊表演，橘高校成員返日後特別寄了全中文手繪信表達感謝。圖／北一女提供
北一女上月初校慶邀清在國際間有「橘色惡魔」之稱日本京都橘高校吹奏部與學校樂儀旗隊表演，橘高校成員返日後特別寄了全中文手繪信表達感謝。圖／北一女提供

北一女 橘色惡魔 高校

延伸閱讀

基北區入學簡章公布！北一女、建中減招 4私立高職科停招

嗶一下唱校歌！北一女悠遊卡真實歌喉曝 上萬網友朝聖笑：真的很恥

最美國中生學霸是她！出道力拚北一女「沒男生OK」

北一女學生作業稱釣魚台是日本的 區桂芝問賴清德：打算讓渡領土漁權？

相關新聞

警車停跳石公車站前 挨批

北海岸台2線淡金公路「跳石公車站」是打卡熱點，連外國遊客都慕名來拍照。新北市金山警分局前天接獲報案，指有遊客在車站前方車...

橘色惡魔寄中文手寫信給小綠綠 北一女校方：期待重逢

北一女上月初校慶邀請在國際間有「橘色惡魔」之稱日本京都橘高校吹奏部與學校樂儀旗隊表演，雙方建立深厚感情，橘高校成員返日後...

社宅研擬租金分級收費 最低市價3折

選舉支票猛拚社會住宅數量，但社宅不該只強調蓋多少戶，應回歸幫助弱勢、公平分配才是重點。內政部昨表示，8年20萬戶社宅今年...

木新市場改建 中繼場無著落

台北市都發局規畫在樟新市場預定地蓋社宅，議員指木新市場雖於2032年才達改建年限，但建物二樓有氯離子過高問題，建議市府應...

巴掌仙子醫療減免 盼放寬年齡

全國平均每10名新生兒就有1名體重不足的「巴掌仙子」，北市府宣布將「未滿2歲極低體重兒」項目納入兒童醫療補助第二類資格，...

砸1.8億 萬里港東外堤延伸動工

新北萬里漁港每年進出的漁船達接近1萬船次，受天然地形影響，每逢東北季風來臨時，漁船進出港嘴航道時易受側浪衝擊，有碰撞、翻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。