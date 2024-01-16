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警車停跳石公車站前 挨批

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
北海岸公路「跳石公車站」成為打卡景點，新北市金山警分局把警車停在車站前方，勸離遊客招致批評。記者邱瑞杰／翻攝
北海岸公路「跳石公車站」成為打卡景點，新北市金山警分局把警車停在車站前方，勸離遊客招致批評。記者邱瑞杰／翻攝

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北海岸台2線淡金公路「跳石公車站」是打卡熱點，連外國遊客都慕名來拍照。新北市金山警分局前天接獲報案，指有遊客在車站前方車道取景，派員勸離，還將警車停在車站前方，招致批評。警方表示，執勤是為避免衍生事故，會宣導同仁注意警車停放位置。

台2線從金山到淡水的海岸道路，多處路段一面是山，一面是海，風景宜人。其中位在石門區的「跳石」公車站近年在網路爆紅，成為打卡景點。

金山警分局說，前天下午接獲報案，有10多名遊客聚集在跳石海岸公車站附近拍照，警察駕駛巡邏車前往現場守望，勸導拍 照人離開道路及分隔島，以免發生事故。

分局表示，道安規則第113條規定，警備車執行任務時，臨停及停車地點不受限制。同仁出勤把警車停在公車站牌前方，雖未違規，卻影響民眾上下公車造成不便，會要求同仁注意執勤技巧及妥適停車，避免民眾觀感不佳。

公車 警車 金山

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