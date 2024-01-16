木新市場改建 中繼場無著落

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台北市都發局規畫在樟新市場預定地蓋社宅，議員指木新市場雖於2032年才達改建年限，但建物二樓有氯離子過高問題，建議市府應先改建，並將樟新預定地先作中繼場，後續再蓋社宅。市場處回應，里長、里民不贊成樟新預定地作中繼場，會繼續找合適點。議員則認為應先找到中繼市場預定地，再討論樟新預定地能否蓋社宅，預算繼續暫擱。

都發局編列今年至120年度的連續性工程9558萬8900元，規畫在樟新市場預定地（現為停車場）興建89戶社宅，預計民國114年底動工。議員王欣儀表示，蓋社宅只要周邊里民同意都會支持，但附近木新市場老舊需改建，盼改建期間中繼市場能先使用預定地，後續再蓋社宅。

王欣儀說，木新市場1982年興建，雖然市場改建年限要到2032年，但2012年市場2樓被發現氯離子過高，近期又出現天花板塌陷、漏水等問題，建議一併規畫優先改建，樟新預定地距離木新市場相距不到一公里，適合作為中繼市場，建議社宅預算保留科目刪到1000元。

都發局長王玉芬表示，當地里長、里民皆反對樟新預定地做為中繼場，盼保留規畫設計總經費。

市場處指出，目前陸續尋覓合適中繼場地點，景文高中對面國家住都中心有一塊空地，未來要做社宅，日前有發文盼同意做木新中繼市場。