巴掌仙子醫療減免 盼放寬年齡

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

全國平均每10名新生兒就有1名體重不足的「巴掌仙子」，北市府宣布將「未滿2歲極低體重兒」項目納入兒童醫療補助第二類資格，減免門診等費用，預計每年200至300名新生兒受惠。不過有議員認為應將補助放寬至6歲以下；也有議員要求追蹤實際使用率及KPI，確保補助看得到、吃得到。

根據統計，2020年北市新生兒小於1500公克計149人，占北市總出生數0.91%；2021年143人、占0.94%；2022年126人、占1.01%，衛生局指出，低、極低出生體重兒出生時各器官尚未成熟，易發生心肺功能、視網膜及神經發展等併發問題，不僅住院醫療需求高，出院後照顧上也面臨種種挑戰，後續也要定期檢查追蹤。

衛生局指出，考量因早產兒在2歲內的醫療照護需求性較高，應列為優先服務對象，去年研議並修法將極低體重兒項目納入兒童醫療補助第二類資格，今年正式上路，減免門診、急診掛號費部分負擔、住院部分負擔、七次兒童健檢掛號費、健康諮詢費、及住院醫療費用自付額。

去年底剛結婚的王小姐表示，在台北市生活費用不低，生小孩照顧、保母也必須耗時耗力，過去確實不太敢生怕養不起，蔣萬安上任後包含好孕專車、提高私幼補助，推出許多幼兒照顧政策，今年補助極低體重兒，對於她們這樣新婚夫妻，也願意將生小孩納入規畫。

國民黨議員耿葳表示，身為「三寶爸」蔣萬安打造育兒友善城市，該方案實施，相信台北市民更敢生，不過實際使用率及KPI要持續追蹤，確保補助看得到、吃得到。

民進黨議員林延鳳表示，早產兒後續醫療所需甚廣，相關支出也較其他孩子更多，衛生局大方向正確且立意良善，但有專業文獻佐證，仍有醫療追蹤需求應到6歲以下，但修法後年齡限制僅補助2歲以下，後續應針對醫療補助斟酌放寬年齡範圍，甚至是否僅限極低體重而非低體重，日後都應再檢討。