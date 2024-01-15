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橫跨15米道路 連接輔大、輔醫天橋「光中行走」今揭牌

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
連接輔大醫院及輔大醫學院國璽樓的天橋「光中行走」。圖／輔大醫院提供
連接輔大醫院及輔大醫學院國璽樓的天橋「光中行走」。圖／輔大醫院提供

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連接輔大醫院及輔大醫學院國璽樓的天橋「光中行走」，今舉辦銘版揭牌典禮。輔大校長江漢聲說，感謝美國基金會及海內外校友、學校及醫院團隊們的努力，連結輔大醫學教學、研究、臨床層面。輔大醫院院長黃瑞仁也說，天橋可供社區民眾、輔大師生、醫院人員及病患使用，讓校院邁向新的里程。

連接輔大與輔醫的天橋，橋全長約80米、寬4米，呈弧形跨越15米貴子路，象徵生命臍帶。天橋2021年9月開工，2023年10月中旬完工報竣，今日輔仁大學附設醫院舉辦天橋銘版揭牌典禮，並由輔仁大學校長江漢聲、輔大醫院長黃瑞仁、輔大化學系校友、和泰汽車董事長黃南光及輔大經濟系校友、勇源基金會執行長陳致遠、海墾基金會謝玉琳執行長與會。

江漢聲提到，早期醫籌處規畫啟動天橋募款，感謝美國基金會及海內外校友、眾多恩人們以及學校、醫院團隊們的努力，得以完成天橋，連結輔大醫學的教學、研究、臨床層面。而天橋起名「光中行走」，源自輔大在台復校第二任校長羅光總主教的思想，「讓自己度一個超越的生活，使自己的一生都在光中行走，不要偏離天主的教導。」

黃瑞仁說，天橋可供社區民眾、輔大師生、醫院人員及病患使用，使校院有更多連結，邁向新的里程，促進居民健康與增進醫療教育成效。

陳致遠說，天橋的落成加速許多醫師在研究與臨床工作上，能更專心與安全地服務病人，避免緊急臨床事件時，還須等候貴子路上的紅綠燈、閃避各種車輛，病人醫療照護更有效率，也保護醫護同仁交通安全。

輔大醫院院長黃瑞仁（左）今與勇源基金會執行長陳致遠（左二）、輔仁大學校長江漢聲（右）一同視察天橋。圖／輔大醫院提供
輔大醫院院長黃瑞仁（左）今與勇源基金會執行長陳致遠（左二）、輔仁大學校長江漢聲（右）一同視察天橋。圖／輔大醫院提供
連接輔大醫院及輔大醫學院國璽樓的天橋「光中行走」。圖／輔大醫院提供
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醫學院 美國 團隊

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