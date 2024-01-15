新北議會程序會未通過侯友宜報告案 綠擬再戰大會

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市長侯友宜大選失利後仍面臨議會綠營強力監督，民進黨團今天在程序委員會要求侯友宜到會補施政報告，提案闖關失敗，民進黨團表示，擬在臨時會大會再次提案並表決。

新北市議會預定23日召開臨時會審議新北市政府113年度基金預算，朝野黨團今天召開程序委員會討論臨時會議程，民進黨團提案要求24日列入侯友宜補施政報告的議程，但闖關失敗。

民進黨團總召鄭宇恩表示，市議會通過新北市政府113年度總預算案，預算規模創歷年最高紀錄，因此，民進黨團希望侯友宜到議會補作施政報告，並說明如何彌補請假113天的市政工作。但在人數劣勢下，程序委員會未排入議程，但黨團擬在這次臨時會23日開議的大會上，提案並表決。

即將於2月1日到立法院報到的國民黨團書記長廖先翔表示，他會在市議會堅守崗位到最後一天。面對綠營的動作，不排除甲級動員進行攻防。

由於議會有32席國民黨議員、28席民進黨議員，在國民黨2席議員當選立委，再扣除主持議事的正副議長， 藍綠人數互有消長。

鄭宇恩表示，為了監督市政，國民黨團未來要有隨時甲動的心理準備，以應付民進黨團不時提案表決的突襲；廖先翔表示，面對綠營不時提案表決的壓力下，攻防上確實有困難，未來會加強和非綠議員間的連繫，爭取支持，以確保議事能運作順暢。