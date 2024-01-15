環南中繼市場消防泡沫再次滲漏 北市：電磁閥故障

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台北市環南中繼市場去年底發生泡沫滲漏汙損攤位，近日消防泡沫灑水系統再次釀禍。台北市市場處說，今天會勘檢測初判為電磁閥故障，將全面檢視和視情況更新。

市場處今天發布新聞稿表示，環南中繼市場今年1月13日中午發生消防泡沫灑水再次啟動情形，但因現場並無火災事件，監視畫面也沒發現有人誤觸情形，機電人員第一時間就趕到機房關閉閥件，並安排機電與清潔人員清理現場，當天下午2時30分清潔完畢。

市場處表示，事發時間已是攤商休息時段，現場並無食材污染情形。

市場處指出，今天上午和相關單位共同會勘，現場檢測消防受信總機、電磁閥和消防幫浦，初步研判為電磁閥故障，導致消防泡沫噴灑，後續將全面檢視市場二樓的電磁閥，若出現有疑慮情形的電磁閥，將全面進行更新。

由於環南中繼市場家禽區在去年12月21日也曾因消防電磁閥線路短路，造成灑水及泡沫系統啟動。市場處表示，因中繼市場二樓區域原規劃停車場使用，所以設計時與市場其他停車樓層一樣採用泡沫系統，為避免類似情況再次發生，將針對消防設施加強巡檢，以維公共安全。