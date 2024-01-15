新北輕軌回饋金2/1將歸零 400萬未兌領創新高

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新北捷運公司今天說，電子票證搭輕軌滿新台幣200元回饋50元優惠，約有400萬元回饋金尚未領取，待領金額創新高，呼籲民眾儘速到輕軌各站售票加值機台兌領，2月1日將歸零。

新北大眾捷運股份有限公司透過新聞稿表示，自民國109年2月1日起推出「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」的75折優惠計畫，淡海輕軌及安坑輕軌都享同樣優惠，結算時間會至隔年1月底。

新北捷運公司說，截至去年12月底，合計回饋金已超過84萬元，不過淡海與安坑輕軌共有3萬2000張票卡、約400萬元回饋金尚待領取，待領取金額已創歷史新高，甚至有單張票卡回饋金高達2750元；而未兌領的回饋金將於今年2月1日歸零，民眾可把握在今年1月31日前領取回饋金。

至於如何兌領回饋金，新北捷運公司表示，只要在淡海及安坑輕軌各車站，將票卡放置在售卡加值機感應區，點選「6筆交易查詢」，即可查看到「累積金額」及「可回饋金額」，再點選「現金回饋」即可直接在票卡加值完成兌領，包括悠遊卡、一卡通及愛金卡都適用。

新北捷運公司說，其他票種如學生票、社福票、兒童票都可享累積搭乘，但須由票卡內扣款搭乘才可以享票價累積，也就是說，基北北桃1200定期票或只使用社福票扣社福點數者，無法累積搭乘金額。

另外，新北捷運公司也針對有隱性需求但無法清楚描述、或不便表達的旅客，推出「協助貼紙」，讓車站人員或其他旅客也能提供協助。只要是有隱性需求協助的民眾，即日起在環狀線各車站及淡海輕軌V01紅樹林站、V26淡水漁人碼頭站車站旅客詢問處櫃檯窗口就能領取，每人每次可索取1張。