汐止里長協會連6年送愛 弱勢童開心領紅包

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新北市里長服務協會做愛心，今年連續第六年發紅包關懷弱勢學童，今(15)日由汐止區長林慶豐及里長陳建興一起將紅包送到汐止的12所學校，還送上里長茶葉蛋，讓小朋友帶回去和家人分享，寒冬送暖，希望讓他們開心過年。

新北市里長服務協會理事長陳建興表示，服務協會在每一年的春節前都會到學校關心弱勢學童，希望給他們溫暖的新年，過一個好年，這都是一些善心人士的善舉，小小的心意幫助他們，也希望小朋友長大後有辦法去回饋更多的人。

汐止區長林慶豐指出，今天和里長陳建興一起到汐止區12所國小發獎助學金，也很感謝樂善好施的人士，每年募集獎助學金，尤其里長陳建興里長一早四點就起來，為小朋友滷製茶葉蛋，分享里長阿伯的茶葉蛋，期盼透過對這些孩子們的關心，讓他們持續學習和進步。

就要過年了，新北市里長服務協會募集大家的愛心，寒冬送暖關懷弱勢兒童，發送紅包，第一站前往汐止區的北港國小，現場由里長、汐止區長、校長將紅包一一交到小朋友的手上，還有每人一袋里長茶葉蛋，小朋友說要帶回去和家人分享。

接著也前往樟樹國小以及金龍國小等校發送愛心，特別的是理事長同時也是長青里里長，里長茶葉蛋小有名氣，當天也加贈暖呼呼的茶葉蛋給小朋友，學校也頒發感謝狀表示感謝，現場也勉勵孩子，長大有能力，也要幫助需要幫助的人，讓愛循環。