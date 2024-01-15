貢寮澳底風雨操場鏽蝕 市議員爭取經費整修中

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

貢寮區澳底風雨操場，是地方上使用率很高的集會場所，不論晴雨在這裡辦活動都很適合，只是興建十多年來，因為位處近海潮濕地區，雨遮已經鏽蝕嚴重還有漏水情形，對此，新北市議員林裔綺爭取修繕經費，目前區公所正在整修當中，希望完工後給當地居民一個更舒適的使用空間。

市議員林裔綺表示，澳底公園座落於澳底地區人口聚集處正中心點，設有風雨操場、圓形舞台、戶外體健及遊具設施等休閒設施，不過風雨操場年久失修，恐影響使用權益，因此也協助爭取修繕經費及添購空調設備，希望提供給民眾更完善的空間。

仁里里里長紀志樺表示，貢寮區每年之10月至翌年2月受東北季風影響易下雨，且因東北角沿岸風速較大，風兩操場部分鋼構設施表面巳有明顯鏽触情形，感謝市府，區公所及市議員林裔綺的協助，讓風雨操場得以修繕。

貢寮區公所主任秘書劉格偉表示，澳底風雨操場既有雨遮鋼構目前已有表面鏽触情形，及屋頂板有局部破損漏水情形，如不及時進行防鏽處理及修補，既有鋼構將繼續進一步鏽触，進而影響結構安全性。貢寮區公所目前正在進行全面除鏽，針對破損處修補後再進行全面上漆，以延長使用年限。