快訊

少子化衝擊！北一女、建中等明星高中減招 4私立高職科停招

澳網／產後回歸第一場大滿貫 大坂直美「一輪遊」

諾魯靠鳥糞致富曾躍升全球富國 昔「太平洋科威特」如今瀕臨破產

瑞芳弓橋里里長補選 社區理事長朱靜琪當選

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區弓橋里里長補選，現任弓橋社區理事長朱靜琪，如願當選里長。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區弓橋里里長補選，現任弓橋社區理事長朱靜琪，如願當選里長。 圖／觀天下有線電視提供

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

瑞芳區弓橋里里長於上周六進行補選，現任弓橋社區理事長朱靜琪，如願當選里長，今(15)日瑞芳區區長楊勝閔也到府祝賀，並和里長交流里內建設，公所也允諾會全力協助里長。

此次弓橋里里長補選，共有兩位女性角逐，最後由社區理事長朱靜琪以四票之差順利當選，朱靜琪雖然第一次當里長，但對於里內事務不算陌生，其丈夫也曾任多屆里長，當時在身邊也學到很多，她也感謝這次里民的支持與肯定。

弓橋里里長當選人朱靜琪表示，上任後一樣秉持照顧地方長者為優先，並廣設里內的簡易自來水，讓人人有水可用，另外也會推廣地方景點，讓更多人認識弓橋里。

瑞芳區區長楊勝閔今天也到府恭賀這位新出爐的里長，同時也表示，里長朱靜琪在任社區理事長期間，對於地方長者共餐及照顧上盡心盡力，現在擔任里長後任重道遠，不過公所都會給予里長最大協助。

瑞芳 景點 多人

延伸閱讀

虎尾鎮長當選立委將補選 代表會主席宣布參選

雲林虎尾鎮長挑戰國會成功 鎮代會主席宣布參選無縫接軌

南投選舉補助款 新科立委游顥獲210萬最多、議員缺不補

苗栗市長補選群雄並起 鍾東錦：給予祝福

相關新聞

橫跨15米道路 連接輔大、輔醫天橋「光中行走」今揭牌

連接輔大醫院及輔大醫學院國璽樓的天橋「光中行走」，今舉辦銘版揭牌典禮。輔大校長江漢聲說，感謝美國基金會及海內外校友、學校...

緊盯三鶯線 侯友宜拚任內完成

捷運三鶯線是新北捷運局第一條自辦的中運量捷運，2023年12月完成全線14.3公里合龍作業，軌道鋪設、機廠也同步施工，預...

北市木新市場改建找嘸中繼地 樟新市場社宅經費暫擱

台北市議會今加開臨時會上午工務委員會預算審議，針對都發局編列預算，規畫在「樟新市場預定地」蓋社宅，議員指出木新市場二樓氯...

萬里漁港東外堤延伸工程動土 提升漁船進出港嘴安全

新北市長侯友宜和漁業署長張致盛今天到萬里漁港，共同主持東外防波堤延伸工程動土典禮。東外堤再延長60公尺將有3項好處，分別...

北市協助極低體重兒家庭減輕負擔 2歲納入兒醫補助第二類

根據衛福部國健署2021年統計，台灣出生體重未滿2500公克的新生兒占總出生數10.56%，代表約每10名新生兒，就有1...

建管處：北市競選廣告17日前清除 逾期可連罰

2024大選13日落幕，台北市建管處今天表示，依台北市競選廣告物管理自治條例相關規定，競選廣告物應於選舉投票日隔天起3個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。