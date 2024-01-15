瑞芳弓橋里里長補選 社區理事長朱靜琪當選

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

瑞芳區弓橋里里長於上周六進行補選，現任弓橋社區理事長朱靜琪，如願當選里長，今(15)日瑞芳區區長楊勝閔也到府祝賀，並和里長交流里內建設，公所也允諾會全力協助里長。

此次弓橋里里長補選，共有兩位女性角逐，最後由社區理事長朱靜琪以四票之差順利當選，朱靜琪雖然第一次當里長，但對於里內事務不算陌生，其丈夫也曾任多屆里長，當時在身邊也學到很多，她也感謝這次里民的支持與肯定。

弓橋里里長當選人朱靜琪表示，上任後一樣秉持照顧地方長者為優先，並廣設里內的簡易自來水，讓人人有水可用，另外也會推廣地方景點，讓更多人認識弓橋里。

瑞芳區區長楊勝閔今天也到府恭賀這位新出爐的里長，同時也表示，里長朱靜琪在任社區理事長期間，對於地方長者共餐及照顧上盡心盡力，現在擔任里長後任重道遠，不過公所都會給予里長最大協助。