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轉戰成功前進國會 新科立委廖先翔站路口謝票

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新科立委廖先翔也展開謝票行程，在大同路、南陽大橋口，向路過的民眾問好，感謝大家的支持。 圖／觀天下有線電視提供
新科立委廖先翔也展開謝票行程，在大同路、南陽大橋口，向路過的民眾問好，感謝大家的支持。 圖／觀天下有線電視提供

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選舉告一段落，新科立委廖先翔也展開謝票行程，今(15)日上班日星期一一大早，就帶著團隊站在大同路、南陽大橋口，向路過的民眾問好，感謝大家的支持，讓他可以在選戰中獲得勝利，前進國會繼續為地方服務。

新科立委廖先翔表示，感謝七星區所有的市民朋友在這次立法委員選舉中的支持跟肯定，在這次選戰中獲得勝選，能夠當選前進國會為地方服務，深深的一鞠躬感謝大家。在選舉的過程中一定會有很多的政治攻防、或是地方建設的討論，當選後就是責任的開始，在選舉過程中所有的批評與指教，都是成長的養分，所有的鼓勵跟支持，也都是未來四年為大家服務的動力。

謝謝、感恩，揮手再鞠躬，國民黨新北市第12選區新科立委廖先翔站在汐止的大同路與南陽大橋頭繼續謝票行程，感謝鄉親一路相挺支持，過程中有民眾揮手或是比讚回應，新北市第12選區幅員遼闊，廖先翔謝票行程從汐止出發，繼續會到金山萬里、瑞平雙貢等區，當然最重要的是這次由新北市議員轉戰立委成功，接下來，2月1日進到國會，為地方建設做更多努力，兌現競選時的承諾。

廖先翔指出，選舉落幕的第一件事就是出來，過去有跟大家拜托的一定要站出來感謝，但是更重要的是前進國會能夠兌現與實現選舉時的承諾，這些才是市民朋友關心的，謝票的時間會在這個星期完成，後續的時間就算還沒有就職立法委員，在就職前也會開始把選舉期間大家所建議的，有關中央的一些建設，會開始去了解、推動，讓地方的建設發展能夠無縫接軌。

廖先翔

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