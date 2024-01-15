金融商家安全檢測完成 汐止警用心讓民眾安心
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為確保113年重要節日期間達成「治安平穩」之工作目標，汐止警分局針對轄區營業場所共計214家，已完成全面性安全檢測，要求強化保全防護措施，加強防制歹徒犯案，保護民眾存提款安全。若民眾如有大筆現金存(提)款需求，可向住家附近派出所或撥打「110」申請免費護鈔服務。
汐止警即日起展現警察維護治安之決心，營造「平安、和樂、溫馨」的居家環境，讓民眾歡喜過新年。針對轄內「金融機構42家、金銀珠寶業13家、當舖業9家、加油站13家、超商137家」等完成全面性安全檢測，保護民眾存提款安全。
汐止警分局提醒，龍年「換新鈔」將於2月1日開跑，臺灣銀行及其他特定兌換地點的換鈔時間一共有5個工作日，民眾如有大筆現金存(提)款需求，可向住家附近派出所或撥打「110」報案專線申請免費護鈔服務，以維護財產安全。
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