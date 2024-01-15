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萬里漁港東外堤延伸工程動土 提升漁船進出港嘴安全

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜（前右）、漁業署長張致盛（前左）等人，今天出席萬里漁港東外防波堤延伸工程動土典禮。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（前右）、漁業署長張致盛（前左）等人，今天出席萬里漁港東外防波堤延伸工程動土典禮。記者邱瑞杰／攝影

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新北市長侯友宜和漁業署長張致盛今天到萬里漁港，共同主持東外防波堤延伸工程動土典禮。東外堤再延長60公尺將有3項好處，分別是漁船進出港嘴側浪衝擊危險降低，提升港內靜穩度及減緩港口區域淤積，有助保障漁民生命財產安全。

萬里漁港位在萬里區瑪鋉溪口右岸海岸，民國65年開始興建，逐年建設形成今日規模，港內擁有造船廠、漁具倉庫、上架場、油庫及整補場等漁業設施，成為新北「萬里蟹」重要產地之一。

新北市漁業處表示，萬里漁港每年進出漁船達近萬次，受到地形影響，東北季風期間進出港嘴航道，易受側浪衝擊造成危險。市府在民國98年就委託海事團隊進行防波堤延伸數值模擬及水工模型試驗，考量安全性、施工性、整體靜穩度、淤積狀況及經濟性等因素，提出東外防波堤延伸60公尺方案，總經費1億8000萬元。漁業署去年同意補助，搭配市府自籌款發包，預計明年4月完工。

侯友宜表示，漁港安全與機直接影響漁民生計，漁港建設是市府對漁業發展的堅定承諾，同時需要漁會大力協助。這項工程可提升漁港航道安全性和港內靜穩度，提供漁民更安全的作業環境，讓萬里漁港成為北海岸重要漁作基地，讓漁民安居樂業。

張致盛說，台灣西海岸和北海岸的漁港在東北季風期間，進出漁港多受側風威脅。他接任署長時走訪萬里，漁會就反應東外提延伸工程已規畫好，但沒經費。去年有筆特別預算，他特別聯絡市府農業局長李玟，並順利發包，今天辦動土典禮。

萬里區漁會總幹事許順發表示，在地漁民以前每年冬天都要擔心進出港安全，期盼多年的東外堤延長終於實現。非常感謝市府整體規劃及漁業署支持。工程完工後，相信未來萬里區的漁業產業一定能夠持續發展，創造佳績。

新北市萬里漁港東外防波堤延伸工程今天動土，完工後有助提升漁港航行安全。記者邱瑞杰／攝影
新北市萬里漁港東外防波堤延伸工程今天動土，完工後有助提升漁港航行安全。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（右五）、漁業署長張致盛（右六）等人，今天出席萬里漁港東外防波堤延伸工程動土典禮。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（右五）、漁業署長張致盛（右六）等人，今天出席萬里漁港東外防波堤延伸工程動土典禮。記者邱瑞杰／攝影

萬里蟹 漁民

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