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北市協助極低體重兒家庭減輕負擔 2歲納入兒醫補助第二類

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為讓極低出生體重兒得到良好醫療照顧，北市衛生局將未滿2歲極低體重兒項目納入兒童醫療補助第二類資格，今年正式上路。圖／聯合報系資料照
為讓極低出生體重兒得到良好醫療照顧，北市衛生局將未滿2歲極低體重兒項目納入兒童醫療補助第二類資格，今年正式上路。圖／聯合報系資料照

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根據衛福部國健署2021年統計，台灣出生體重未滿2500公克的新生兒占總出生數10.56%，代表約每10名新生兒，就有1名是低出生體重兒，另出生體重未滿1500公克的新生兒占總出生數1.06%，這些新生兒易發生心肺功能、視網膜及神經發展等併發問題，台北市衛生局今年起將未滿2歲極低體重兒項目納入兒童醫療補助第二類資格，盼能減輕父母和家庭負擔。

低、極低出生體重兒出生時各器官尚未成熟，容易發生心肺功能、視網膜及神經發展等併發問題，不僅住院醫療需求高，出院返家後，家長面臨照顧上種種挑戰，亦需配合後續各種檢查及心智發展評估等定期追蹤檢查及治療。

根據台灣早產兒基金會早產兒追蹤檢查計畫中，建議出生體重低於1500公克的極低出生體重早產兒，於矯正年齡第6、12、24個月定期回診接受完整的追蹤檢查直至矯正年齡2歲為止，長會讓家長備感壓力及經濟負擔。

衛生局指出，考量因早產兒在2歲內的醫療照護需求性較高，應列為優先服務對象，台北市去年研議並修法將未滿2歲極低體重兒項目納入兒童醫療補助第二類資格，今年正式上路，提供門診、急診掛號費部分負擔費用及住院部分負擔費用、七次兒童健檢掛號費及健康諮詢費、住院醫療費用自付額。

衛生局統計，台北市早期療育基層醫事單位共74家，早期療育評估中心共18家，倘2歲以上發展遲緩之早產兒，若需後續早期療育服務，也可由社會局、教育局及衛生局的早期療育團隊，進行延續性的早期療育治療，協助早產兒父母和家庭共同守護這些巴掌仙子，能夠健康、平安的長大。

衛生局 早產 新生兒

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