春節小黃加收30元 北北基計程車2月5日至2月14日照表春節加成

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

農曆春節將至，因應年前送禮訪友及春假期間走春拜年乘車需求，為鼓勵計程車運將朋友疏運旅客，台北市今年計程車春節加成運價(每趟加收30元)將從2月5日(一)零時開始至2月14日(三)24時止共10天，將實施春節加成計費，並一律照表春節加成，每趟加收30元收費。

台北市交通局表示，北市境內上車的乘客，請依計費表跳表金額支付車資，計程車駕駛人須使用新式計費表內建功能選取春節加成，如未選取春節加成鍵者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

北市公共運輸處表示，已印製春節期間計程車運價加成宣導貼紙供駕駛張貼於車內，民眾搭乘計程車下車前，請記得向駕駛索取乘車證明，如遇有未按表收費情形，可記下車號、時間及地點，請撥打1999申訴，經查有違規情形，將依規裁處。

公共運輸處特別提醒，由於春節拜年、應酬場合較多，民眾可多加利用計程車，以避免酒後駕車發生危險，保障自己及其他用路人安全；另也希望民眾於春節期間搭車時，能夠給予運將朋友打氣鼓勵，讓大家一起過個快樂、平安的歡喜年。