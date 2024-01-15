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春節小黃加收30元 北北基計程車2月5日至2月14日照表春節加成

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市今年計程車春節加成運價(每趟加收30元)從2月5日(一)零時開始至2月14日(三)24時止共十天。記者胡經周／攝影
台北市今年計程車春節加成運價(每趟加收30元)從2月5日(一)零時開始至2月14日(三)24時止共十天。記者胡經周／攝影

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農曆春節將至，因應年前送禮訪友及春假期間走春拜年乘車需求，為鼓勵計程車運將朋友疏運旅客，台北市今年計程車春節加成運價(每趟加收30元)將從2月5日(一)零時開始至2月14日(三)24時止共10天，將實施春節加成計費，並一律照表春節加成，每趟加收30元收費。

台北市交通局表示，北市境內上車的乘客，請依計費表跳表金額支付車資，計程車駕駛人須使用新式計費表內建功能選取春節加成，如未選取春節加成鍵者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

北市公共運輸處表示，已印製春節期間計程車運價加成宣導貼紙供駕駛張貼於車內，民眾搭乘計程車下車前，請記得向駕駛索取乘車證明，如遇有未按表收費情形，可記下車號、時間及地點，請撥打1999申訴，經查有違規情形，將依規裁處。

公共運輸處特別提醒，由於春節拜年、應酬場合較多，民眾可多加利用計程車，以避免酒後駕車發生危險，保障自己及其他用路人安全；另也希望民眾於春節期間搭車時，能夠給予運將朋友打氣鼓勵，讓大家一起過個快樂、平安的歡喜年。

春節 計程車 北市

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北北基計程車春節加成30元 以跳表顯示金額收費

北北基計程車2月5日~2月14日春節加成 一律按表收費

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