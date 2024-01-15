汐止康誥坑溪畔現新北第一櫻 多地將於賞櫻季陸續綻放

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

天寒賞櫻潮展開，汐止康誥坑溪畔出現新北今年第一櫻，坪林也有部分綻放，適合想觀賞初櫻的民眾前往，隨花季持續，石碇、金山、三芝、土城及淡水等地櫻花，也將於2至3月期間陸續綻放。

新北市府景觀處指出，台灣目前可見的櫻花品種，包含遍布範圍最廣、開花較早的山櫻花，花朵有5片花瓣會由淡紅轉白的染井吉野櫻，瓣多花朵大色深的八重櫻，花瓣大而色彩漸層多變的河津櫻，花苞群聚而蕊多的富士櫻等。

景觀處說明，往年位於坪林區大林里一帶的櫻花，總是擔任全市的先鋒，以山櫻為櫻花季揭開序幕，近年因為聖嬰現象及暖冬等因素影響下，導致新北多處櫻花開花時序有變化，如今年第一櫻出現在汐止康誥坑溪，1月20日、1月27日、2月3日更有農夫市集可以逛。

另外，坪林大林里沿路上的櫻花已有部分綻放，想觀賞初櫻的民眾，可以至法務部廉政署廉政研習中心，沿著前方小路往山頭眺望，便能發現點點桃紅的櫻花已攀上枝枒。

景觀處表示，新的一年由新北市以山櫻開春打頭陣，另外知名度與話題性更高且深受國人喜愛的三色櫻、昭和櫻、富士櫻及吉野櫻等，預計將在2至3月期間的絢爛綻放。