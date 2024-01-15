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汐止康誥坑溪畔現新北第一櫻 多地將於賞櫻季陸續綻放

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
汐止的康誥坑溪畔已悄然綻放今年首波櫻花，屆時1月20、27日及2月3日現場更有農夫市集可逛。圖／新北景觀處提供
汐止的康誥坑溪畔已悄然綻放今年首波櫻花，屆時1月20、27日及2月3日現場更有農夫市集可逛。圖／新北景觀處提供

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天寒賞櫻潮展開，汐止康誥坑溪畔出現新北今年第一櫻，坪林也有部分綻放，適合想觀賞初櫻的民眾前往，隨花季持續，石碇、金山、三芝、土城及淡水等地櫻花，也將於2至3月期間陸續綻放。

新北市府景觀處指出，台灣目前可見的櫻花品種，包含遍布範圍最廣、開花較早的山櫻花，花朵有5片花瓣會由淡紅轉白的染井吉野櫻，瓣多花朵大色深的八重櫻，花瓣大而色彩漸層多變的河津櫻，花苞群聚而蕊多的富士櫻等。

景觀處說明，往年位於坪林區大林里一帶的櫻花，總是擔任全市的先鋒，以山櫻為櫻花季揭開序幕，近年因為聖嬰現象及暖冬等因素影響下，導致新北多處櫻花開花時序有變化，如今年第一櫻出現在汐止康誥坑溪，1月20日、1月27日、2月3日更有農夫市集可以逛。

另外，坪林大林里沿路上的櫻花已有部分綻放，想觀賞初櫻的民眾，可以至法務部廉政署廉政研習中心，沿著前方小路往山頭眺望，便能發現點點桃紅的櫻花已攀上枝枒。

景觀處表示，新的一年由新北市以山櫻開春打頭陣，另外知名度與話題性更高且深受國人喜愛的三色櫻、昭和櫻、富士櫻及吉野櫻等，預計將在2至3月期間的絢爛綻放。

景觀處補充，櫻花季期間，各區將「遍地開花」，包含汐止、石碇、金山、三芝、土城及淡水區等地，將舉辦各項應景熱鬧的賞櫻活動，民眾可透過「新北蒔花好綻官網」及「賞花快報」臉書粉專了解最新櫻花花況與情報。

位於坪林區法務部廉政署廉政研習中心一帶，已可發現點點桃紅的櫻花攀上枝枒，為新年迎來一道紅色般的喜氣。圖／新北景觀處提供
位於坪林區法務部廉政署廉政研習中心一帶，已可發現點點桃紅的櫻花攀上枝枒，為新年迎來一道紅色般的喜氣。圖／新北景觀處提供
位於坪林區法務部廉政署廉政研習中心一帶，已可發現點點桃紅的櫻花攀上枝枒，為新年迎來一道紅色般的喜氣。圖／新北景觀處提供
位於坪林區法務部廉政署廉政研習中心一帶，已可發現點點桃紅的櫻花攀上枝枒，為新年迎來一道紅色般的喜氣。圖／新北景觀處提供
汐止區康誥坑溪旁櫻花步道溪畔兩側的山櫻花在初春搶先盛開。圖／新北景觀處提供
汐止區康誥坑溪旁櫻花步道溪畔兩側的山櫻花在初春搶先盛開。圖／新北景觀處提供
汐止區康誥坑溪旁櫻花步道溪畔兩側的山櫻花在初春搶先盛開。圖／新北景觀處提供
汐止區康誥坑溪旁櫻花步道溪畔兩側的山櫻花在初春搶先盛開。圖／新北景觀處提供

櫻花季 汐止

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