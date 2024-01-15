王世堅說送禮不中斷 蔣萬安嘆沒當面少了味道
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台北市議會4席議員轉戰立委成功，北市議會將剩56席，國民黨占27席、民進黨20席、民眾黨4席、無黨3席、新黨1席、社民黨1席，國民黨團無法實質過半，也讓蔣市府團隊未來若推動重要政策恐有隱憂。
台北市長蔣萬安今天受訪表示，這次國民黨、民進黨各有2位選上立委，議會生態沒有太大改變，依舊會持續努力推動市政，加強府會溝通，希望大家一起努力。
媒體問蔣萬安未來無法親手拿到王世堅禮物？蔣萬安先呵呵呵大笑三聲，表示他昨天有看到王世堅對外有表達看法，當然首先恭喜王世堅，不過有一點可惜，因為沒有辦法當面接受到禮物，可能會請人轉送，沒有辦法當面送禮，就少了一點味道，有點可惜。
不過蔣萬安也說，王世堅最好的禮物，就是接下來4年，王世堅在立院，可以建議中央將預算、經費還有餅做大，體恤地方政府，且為台北市爭取更多的建設與經費。
蔣萬安今天上午出席民間企業捐贈YouBike記者會，對於未來議會國民黨不過半，蔣說，這次國民黨、民進黨各有2位選上立委，包括民進黨吳沛憶、王世堅，國民黨有李彥秀、徐巧芯議員，基本上，議會的生態沒有太大改變，會持續努力地推動市政，加強府會溝通。
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