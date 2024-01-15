北北基計程車春節加成30元 以跳表顯示金額收費

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024年新北市計程車春節加成收費，將自春節連假前3天起，即自2月5日（一）0時起至2月14日（日）24時止共計10天，新北市交通局表示，加收30元都會計入跳表，與北市、基隆同步實施，請搭車民眾依跳表金額支付車資；瑞芳及烏來地區固定路線則依現場公告春節運價收費。

新北市特殊路線價格，瑞芳火車站到九份定價260元、金瓜石340元、十分寮670元、雙溪830元，夜間再加20元；烏來覽勝橋旁台車、烏來停車場到纜車站340元、內洞森林遊樂區510元、捷運新店站830元，夜間再加20元。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，北北基計程車目前起跳價80元，但無論是計程車春節加成30元、夜間（23:00-06:00）加成20元，或國道通行費，都會計入跳表金額，民眾只要依表計費支付，不會額外收其他費用。

林詩欽說，提醒乘客下車前索取乘車證明，並當場確認收費金額，如遇司機要求另外加收費用情形，可依乘車證明上的車號、時間及行車距離等資訊，撥打新北市1999市民服務專線或至新北市政府市長信箱申訴。

交通局也印製春節加成計費貼紙，發送至新北市計程車公、工會、計程車司機服務中心、交通部公路局台北區監理所、新北市警察局交通警察大隊、警察廣播電台及經濟部標準檢驗局等處，計程車運將可至上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查看。

交通局表示，為維護計程車營運秩序，交通局與警察局除不定期於市境內重要路段進行聯合稽查，農曆年前及春節期間更將加強執行，呼籲計程車駕駛遵守規定，若有未依跳表金額收費或未具有效執業資格等違規情形，經查證屬實將依公路法裁處9000元至9萬元罰鍰。