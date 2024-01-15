北市議會藍未過半 恐成蔣團隊隱憂

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台北市議會4席議員轉戰立委挑戰成功，包括李彥秀、徐巧芯、王世堅及吳沛憶。北市議會將剩56席，國民黨占27席、民進黨20席、民眾黨4席、無黨3席、新黨1席、社民黨1席，國民黨團無法實質過半，也讓蔣市府團隊未來若推動重要政策恐有隱憂，藍綠議員更點出市府團隊溝通不佳，連自家議員都頗有微詞，認為溝通上應再下點功夫。

國民黨議員秦慧珠說，現階段席次不是問題，但府會溝通確實仍有進步空間，包含今天繼續預算審查，如警察局監錄系統專用傳輸網路服務費議題，很多議員有意見，市府現階段應跟各黨團加強溝通，府會和諧才是對國民黨最重要。

民進黨團總召簡舒培說，市政推展一定要府會和諧，多數議員都是針對市政問題討論，目前蔣市府不只其他黨團，連國民黨議會黨團都搞不定，包含總預算遭卡、青年局組織案等，意見最多都是國民黨議員，少多少席次不是重點，而是連國民黨都有議員對蔣萬安施政有意見。

民眾黨團總召黃瀞瑩表示，民眾黨團都採開放、合作態度，若市府有想推動的議案，先和黨團溝通，對的事情都支持，包含接下來續審預算、及柯任內推動的市場改建後續等，希望蔣市府能持續溝通。

國民黨團書記長王欣儀說，席次上國民黨雖少2席，但民進黨同樣也少2席，議會未來若有需要動員投票影響應不大，但議員針對不同政策和地方都會想要表達意見，市府若沒有做好溝通，即便蔣市府政策，也有可能卡關，就是要看議題和市府溝通說明能否說服議員。

簡舒培坦言，未來蔣萬安若要推動較具爭議法案，就會少了比較強大議會絕對多數支持，但目前依照蔣政見都是「大撒幣」相對保守，較無衝突性，但她也重申，如果所有政策都要回到政黨抗衡，也不是民眾樂見，市府若有政策想推動，還是應和議員說明、溝通說服，才是最重要的。

黃瀞瑩說，選舉結束後，蔣萬安、盧秀燕都是國民黨中生代政治人物，未來若想嶄露頭角，市政就是很好展現舞台，希望蔣能專注市政，達到公開透明、實質推動理念，與各黨團更要建立良好溝通管道，建立良好府會關係。