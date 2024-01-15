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新北16路口 明天起科技執法

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市警方分析近年違規情形，篩選16處易違規路口設置科技執法設備，採用AI人工智慧進行影像分析辨識，包含闖紅燈、違停、行駛人行道、未依規定轉彎、未依管制規定行駛等違規行為無所遁形，科技執法明天啟用，呼籲用路人遵守規範。

新北警方表示，16處科技執法設置地點分別為：新店區北新路一段88巷、汐止區大同路二段324號、汐止區明峰街與民族六街口、平溪區靜安路三段與十分街口、鶯歌區尖山路、淡水區北新路228號、新莊區中正路855巷口、三重區自強路五段與仁義街口、三重區光復路二段與疏洪西路口、鶯歌區鶯桃路與福德一路口、三峽區大同路與中華路口、中和區景平路與成功路口、樹林區中正路與大安路口、土城區城林路與新洲路口、三芝區淡金路一段與番社路口、汐止區明峰街與中興路口。

其中11處科技執法點採輪動式租賃方式，可視交通改善狀況再調整。另汐止區明峰街與中興路口是校園周邊道路，透過偵測、取締方式，鎖定綠底枕木紋行人穿越道線車輛不停讓行人，及周邊標線型人行道、禁止臨時停車線違規停車等行為，以維護學童通行安全。

科技執法 汐止 人行道

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