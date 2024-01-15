議會23日臨會邀侯報告 藍綠再攻防

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市5名國民黨議員參選立委，其中廖先翔、葉元之當選，將前進國會，藍軍在議會減少2席仍屬於多數，但無黨及民眾黨重要性提高。市議會將在1月23日開臨時會，綠營要求請假113天參選的市長侯友宜赴議會報告，藍綠將再攻防。市府表示，尊重程序委員會及大會決定。

新北議會目前國民黨團議員32位、民進黨28位、無黨團結聯盟4位，另2位議員未加入黨團運作。因葉元之、廖先翔當選立委，國民黨少2席，降為30席，仍比民進黨團多2席。廖先翔說，國民黨雖然還是新北議會的多數，但未來無黨及民眾黨角色將更為關鍵。

藍綠黨團幹部也即將改選，廖先翔將卸任黨團書記長一職，據了解，黨內已有人表態願意接棒。綠營這方，目前新北市議會民進黨團由英系與蘇系共治，英系總召鄭宇恩即將卸任，蘇系預計由張維倩接棒擔任總召，隨著蔡英文總統卸任、英系要角羅致政敗選，綠營人士評估，新北議會未來仍會由蘇系主導，從過去的蘇新體制，漸漸轉為蘇英體制。

侯友宜選後回歸市政，綠營議員已準備在議場強力監督「落跑市長」，1月23日要開臨時會，之前定期會期間，民進黨議員曾要求市長休假完要來議會補做施政報告，當下議長蔣根煌沒答應但也沒拒絕，臨時會期間，藍綠勢必又有一番交鋒，如何化解綠營議員出招，成為侯的另一項課題。

民進黨新北市黨部主委何博文昨喊話，侯市長若在乎市民、尊重議會，就應該到議會做報告，接受民意檢驗。廖先翔表示，若要安排侯市長到議會報告必須先經程序委員會討論，並取得大會同意，一切且看且走。