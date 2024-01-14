侯友宜視察汐止工程 綠議員狠酸這句話

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

新北市長侯友宜今天到汐止視察同興路地下道工程，在總統大選落幕隔天就回歸市政工作。新北市議員張錦豪酸侯「平常會勘叫不來，聽說要被罷免馬上來」。

侯友宜代表國民黨參加2024總統選戰，在藍綠白「三腳督」的局面下，不敵民進黨總統候選人賴清德，未能主持國政，並在今天安排行程，推進市政建設腳步。

張錦豪在臉書貼文說，侯友宜不知道在急什麼，今天去視察汐止同興路穿越國道工程。這項工程原本去年就該完工，目前工期嚴重落後，順利的話要到2025年12月才能完工，3年的工程做6年。

張錦豪還在文中說，侯友宜願意來關心地方建設是好事，但視察工程沒讓議員發言，可能是怕他嗆聲。侯友宜願意來關心地方，他展現風度，全程出席閉嘴不嗆聲，但也沒握手沒合照，「希望你回頭是岸，能真的好好做事」。

侯友宜視察過程中，新工處簡報時有提及工期延原原因，包括2020年11月施工期間發生高速公路車道溢漿事件，施工團隊重新設計地質改量方案，從均質改良變成上方低壓、下方高壓方式，兼顧高速公路交通安全。

使用「管冪工法」貫穿中山高地底時，發現混雜很多高速公路拓寬工程遺留下來鋼軌、鋼絲等物品，造成機具受損，也會延誤工期。團隊研究後改從後方以人工推進排除障礙物，再與前方機具管推會合，加快工程速度。