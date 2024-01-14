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總統立委選舉落幕 北市環保局：拆千件旗幟布條

中央社／ 台北14日電

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總統暨立委選舉落幕，台北市環保局今天表示，昨天下午4時後出動清潔隊員拆除懸掛在公共設施上競選旗幟、布條等廣告物總計1055件，部分可回收再利用，努力迅速恢復市容。

環保局發布新聞稿指出，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉昨天落幕，環保局於昨天下午4時投票結束後隨即動員各區清潔隊員共計231人次及68車次，拆除競選旗幟及布條等競選廣告物，其中正副總統候選人部分共計20件，立委候選人部分共計1035件，總計拆除1055件。

環保局表示，近來市府各單位積極宣導合法設置競選廣告，並要求保持整潔、設置牢靠，且多利用電子媒體等數位方式宣傳，已有效減少廣告垃圾產生及避免造成環境髒亂。

另外，為維護選後市容觀瞻及交通安全，環保局已持續加派人力、機具，並優先針對影響交通安全或懸掛於公共設施處進行拆除作業，期許迅速恢復市容還給市民乾淨整潔的環境。

環保局表示，基於愛物惜物的精神及考量資源有效利用，拆除的競選廣告物會通知所有人2天至3天內領回，若未領回，環保局會將競選旗幟、布條、竹桿及塑膠桿拆解分類，送往資源回收隊再利用。

另外，旗幟、布條可重新剪裁及解構後，用作再生工廠的沙發布底，竹桿、塑膠桿用作花圃園藝等環境造景使用，讓資源循環利用。

競選廣告 立委選舉

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